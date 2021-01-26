Bu caminin minaresi çelikten olacak

Trabzon’un Beşikdüzü ilçesindeki Çıtlaklı mahallesinde 2014 yılında yapımı başlayan cami inşaatında sona gelinirken, camide bölgede ilk olma özelliği taşıyacak çelik minare yapılıyor.

Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde kış aylarında yaklaşık 80 kişinin yaşadığı Çıtlaklı mahallesinde 2014 yılında yapımına başlanılan caminin minaresi bölgede ilk olma özelliği taşıyor. Çelikten yapılan minare 2 şerefeli ve 120 merdivenli olacak. Yerine vinç yardımıyla monte edilecek minareye alem ve paratoner de takılacak. 30 metre yüksekliğinde olacak minarenin yapımı yaklaşık 30 gün sürecek. Dış sargısı Düzce’de yapılan minareyi yapan demirci ustası Seçkin Usta, “Bildiğim kadarıyla bölgede bir ilk olacak. 5 ton ağırlığındaki 30 metrelik çelik konsorsiyum minare yapımı doğal afetler etkilenmeyecek şekilde yapılıyor. Kendi köyüme bir hizmette bulunduğum için gururluyum. Bizde köyümüze yardımcı olmak için buraya geldik. Çelik minareler daha önceden de yapılıyordu ancak bu kadar rağbet görmüyordu. Türkiye’de depremlerden sonra çelik minareye olan talep artmaya başladı” dedi.

