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Bu canlıların insan sağlığına zararı yok

KOCAELİ HABERLERİ  | 08.06.2020 12:11 | Son Güncelleme

Mevsimsel olarak görülen ve vektör özelliği taşımadığı için insan sağlığına zararlı olmayan canlılar konusunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları uyardı.İnsan sağlığı için tehlike oluşturmayan ve mevsimsel olarak evlerde, bahçelerde ve iş yerlerinde ortaya çıkan zararsız sinek türleri vatandaşları tedirgin edebiliyor.

Mevsimsel olarak görülen ve vektör özelliği taşımadığı için insan sağlığına zararlı olmayan canlılar konusunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları uyardı.
İnsan sağlığı için tehlike oluşturmayan ve mevsimsel olarak evlerde, bahçelerde ve iş yerlerinde ortaya çıkan zararsız sinek türleri vatandaşları tedirgin edebiliyor. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, çayır sineği, yaprak biti ve uçan karıncaların insanoğlu için zararsız olduğunu, vatandaşların tedirgin olmaması gerektiğini vurguladı. Duvarlarda ya da bir bitkinin üzerinde görünen sivrisinek görünümlü çayır sineği, devasa görünümüne rağmen hiçbir zarar vermiyor. Sivrisinek gibi iğnesi olmayan ve insana zarar vermeyen çayır sineği, halk arasında bostan sineği veya dere sineği olarak da biliniyor.
Büyüklüğü sebebiyle vatandaşlarda korku uyandıran ve şikayetlere neden olan çayır sineği ile ilgili Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından, bu türün insan sağlığına zarar vermediği bilgisi verildi. Çayır sinekleri gövdeleri ve bacakları sivrisinek gibi ince ve uzun, kanatları saydam bir şekilde özellikle ilkbahar aylarında doğada aktif bir şekilde görünüyor. Bu tür sinekler, yaz aylarının başlarında pasif duruma düşerek yok oluyor. Genel olarak sulak alanlarda bulunan çayır sinekleri, sokucu iğnelere sahip olmayan bir tür olduğundan kan ememiyorlar. Bundan dolayı da insan sağlığı acısından herhangi bir tehlike arz etmiyor. Çayır sinekleri genel olarak bitkilerin öz sularını emerek besleniyor.
Vatandaşların tedirgin olduğu bir başka hayvan olan uçan karıncalar da yine insan sağlığına herhangi bir zarar vermiyor. Hayattaki tek amaçları beslenmek ve üremek olan kanatlı karıncalar yiyecek bulmak amacıyla evlere giriyor. İnsan sağlığını tehdit eden bir canlı olmayan uçan karıncalar, baharın başlaması ile aktif olup, haziran ayının sonlarına doğru pasif oluyor. Vatandaşlarda korku uyandıran ve şikayetlere neden olan canlılar ile ilgili Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, 153 Çağrı Merkezini arayan vatandaşların rahatsız olduğu canlıların çayır sineği, yaprak biti ve uçan karıncalar olduğu belirtildi. Açıklamada, insan sağlığını tehdit etmeyen çayır sineği ve yaprak bitinin tarım zararlısı olan bir tür olduğu, aynı şekilde uçan karıncalar içinde endişe edecek bir durum olmadığı ifade edildi.
Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, insan sağlığına zararlı olan canlı türleriyle ilgili olarak yılın tamamında önleyici çalışmalar gerçekleştiriyor. Bu kapsamda vektör özelliği taşıyan (sivrisinek, karasinek) canlıların üreme alanları ve üremeye sebebiyet verilen alanlarda ilaçlama çalışması yapıyor.

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