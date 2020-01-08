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  4. Bu çeşmeden çorba akıyor

Bu çeşmeden çorba akıyor

TOKAT HABERLERİ  | 08.01.2020 12:31 | Son Güncelleme

Tokat’ın Turhal ilçesinde soğuk kış günlerinde vatandaşlara çeşmeden sıcak çorba ikram ediliyor.Turhal Belediyesi tarafından hayata geçirilen mobil çeşmenin musluğundan su değil sıcak çorba akıyor.

Tokat’ın Turhal ilçesinde soğuk kış günlerinde vatandaşlara çeşmeden sıcak çorba ikram ediliyor.
Turhal Belediyesi tarafından hayata geçirilen mobil çeşmenin musluğundan su değil sıcak çorba akıyor. Osmanlı geleneğinin yaşatıldığı ilçede vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde hizmet veriliyor. Soğuk kış günlerinde bölgenin en büyük pazar yerinde pazarcı esnaflarına, alışverişe gelen vatandaşlara, köylerinden ürünlerini satmak için gelen çiftçilere her hafta farklı bir çorba çeşidi ikram ediliyor. Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, her hafta yaklaşık bin kişiye çorba ikram ettiklerini belirterek, “Belediye olarak soğuk havalarda vatandaşlarımıza paylaşma kültürümüzün bir parçası olarak çorba ikramı yapıyoruz. Vatandaşlarımızdan oldukça güzel dönüşler aldık. Bu anlamda paylaşmanın hazzını yaşayarak birlik ve beraberliğimizi pekiştiriyoruz” diye konuştu.

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Merkez
Nur Eczanesi
Erbaa
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Niksar
Özer Eczanesi
Turhal
Bizim Eczanesi
Zile
Merkez Eczanesi
Almus
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