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Bu da hayvanların 112’si olacak

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 29.09.2020 12:36 | Son Güncelleme

Kırklareli’de sokaklarda yardıma muhtaç sokak hayvanları için 112 Acil Müdahale ekipleri oluşturuldu.Kırklareli’de yardıma muhtaç, acil müdahale edilmesi gereken sokak hayvanları için 112 Acil Müdahale Ekipleri oluşturuldu.

Bu da hayvanların 112’si olacak

Kırklareli’de sokaklarda yardıma muhtaç sokak hayvanları için 112 Acil Müdahale ekipleri oluşturuldu.
Kırklareli’de yardıma muhtaç, acil müdahale edilmesi gereken sokak hayvanları için 112 Acil Müdahale Ekipleri oluşturuldu. Vatandaşlarca acil müdahaleye ihtiyaç duyan sokak hayvanları için 112 çağrı merkezine bilgi verdiklerinde oluşturulan ekiplerce 24 saat esasına uygun olarak müdahale edilecek.
İl merkezinde belediye sınırları içerinde kalan bölgelerde Belediye Acil Müdahale Ekipleri, belediye sınırları dışında kalan bölgelerde İl Özel İdaresi Acil Müdahale Ekipleri, ilçelerde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Acil Müdahale Ekipleri, veteriner ve yardımcı personel ile birlikte yönlendirilerek yardıma muhtaç sokak hayvanlarına anında müdahale edilebilecek.

Bu da hayvanların 112’si olacak

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Merkez
Karapınar Eczanesi
Luleburgaz
Can Eczanesi
Buyukkaristiran
Işık Eczanesi
Babaeski
Alpullu Eczanesi
Alpullu
Serap Eczanesi
Buyukmandira
Demirköy Eczanesi
Demirkoy
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