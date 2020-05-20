Bu da otomatik kaşıntı fırçası

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde büyükbaş hayvanları taramada kullanılan kemik ve demirden yapılma tarakların yerini otomatik kaşıma fırçası aldı.

İlçede süt inekçiliği yapan Halit Fidan, ineklerin bulunduğu açık besi alanında direğe monte ettiği otomatik kaşıma fırçasının elektrik motoru ve dokunmatik fotoseli sayesinde hayvanın teması ile otomatik olarak çalıştığını, hayvan çekilince de durduğunu söyledi.

İneklerin kendilerini rahat hissetmesinin çok önemli olduğunu ifade eden Fidan,” Otomatik kaşağı hayvan kaşıma fırçası her yöne 10 derecelik açıda otomatik dönmekte, kullanımı ile inek sağlığı ve süt veriminde artış sağlamaktadır” dedi.

