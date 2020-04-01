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Bu eczanede alışveriş av filesi ile yapılıyor

MUĞLA HABERLERİ  | 01.04.2020 18:48 | Son Güncelleme

Koronavirüsün para yoluyla bulaşma ihtimaline karşı Muğla’nın Menteşe İlçesi’nde bir eczanede alışveriş uzun saplı balık av filesi ile yapılıyor.Müşteriler güvenlik şeridinin arkasından ilaçlarını ve para üstünü av filesi sayesinde temas etmeden alıyor.Eczanenin uygulamasını beğendiklerini dile getiren bazı müşteriler, "File ile alışveriş hem bizi, hem de eczane çalışanlarını koruyor.

Bu eczanede alışveriş av filesi ile yapılıyor

Koronavirüsün para yoluyla bulaşma ihtimaline karşı Muğla’nın Menteşe İlçesi’nde bir eczanede alışveriş uzun saplı balık av filesi ile yapılıyor.
Müşteriler güvenlik şeridinin arkasından ilaçlarını ve para üstünü av filesi sayesinde temas etmeden alıyor.
Eczanenin uygulamasını beğendiklerini dile getiren bazı müşteriler, "File ile alışveriş hem bizi, hem de eczane çalışanlarını koruyor. Gün içinde kendimize dikkat ediyoruz fakat alışveriş yapmak zorundayız. Bu uygulama tüm alışveriş yapılan işletmelerde uygulanmalı" diye ifade ettiler.
Eczane sahibi ise, "Çalışan arkadaşlarımızdan bir tanesinin babası bu fikri önerdi. Bize de mantıklı geldi. Eczanelerde güvenlik şeridinin arkasından hiç temasta bulunmadan müşterilerimize hizmet veriyoruz. Fakat ilaçları teslim etmek ve para üstü vermek için yine mesafe yakınlaşıyordu. Bu sayede eczaneye gelen kişi ile sosyal mesafemizi korumuş olduk" diye konuştu.

Bu eczanede alışveriş av filesi ile yapılıyor

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Muğla Nöbetçi Eczaneler 1 Nisan Çarşamba

Daş Eczanesi
Merkez
Oğul Eczanesi
Merkez
Atlas Eczanesi
Bodrum
Begonvil Eczanesi
Bodrum
Cihangir Eczanesi
Bodrum
Farilya Eczanesi
Bodrum
Gonca Eczanesi
Bodrum
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