Bu festival Eskişehir’e çok yakışacak

Tepebaşı Belediyesi, Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi ile Uçan Süpürge Vakfı iş birliği ile 1. Tepebaşı Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali’nin açılışı yoğun katılımla gerçekleştirildi. Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde düzenlenen açılış törenine Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın yanı sıra CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce, CHP İl Başkanı Talat Yalaz, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Fikriye Söğütlü, Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Akçar, Uçan Süpürge Vakfı Başkanı Halime Güner, Ayla Algan, Ayşenil Şamlıoğlu, Ayten Uncuoğlu, Berna Gençalp, Biket İlhan, Bingöl Elmas, Damla Sönmez, Deniz Türkali, Esin Küçüktepepinar, Gözde Çığacı, Güner Özkul, Lale Belkıs, Nazlı Bulum, Nilüfer Aydan, Nurgül Bayram, Öyküsu Özyürek, Pelin Esmer, Suna Selen, Zeynep Ünal, festival komitesi üyeleri, meclis üyeleri ve çok sayıda sanatsever katıldı.

“HAYALİM BİR FİLM FESTİVALİ YAPMAKTI”

‘Eşitlik için bir aradayız’ sloganı ile düzenlenen ve Yetkin Dikiciler’in muhteşem sunumuyla gerçekleşen festivalin açılışında konuşan Başkan Ataç, “Bu sene bizim yaptığımız 4. sanat çalışması oluyor. Uluslararası Sanat Çalıştayı, Şiir Buluşması, Pişmiş Toprak Sempozyumu ve bugün de 1. Tepebaşı Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali. Eskişehir kadın dostu bir cumhuriyet kentidir. Uçan Süpürge’nin böyle bir teklifine hayır diyemezdim. Çünkü benim hayalim bir film festivali yapmaktı. Burası 1900’lü yıllarında yapılmış bir Ermeni kilisesiydi. 1960’lı, 1970’li ve 1980’li yıllarda bir sinemaydı burası. Çok güzel zamanları oldu. Sinema alışkanlığında bir sinema festivalinin burada başlaması çok anlamlı oldu. Bugün böyle bir şey başladığı için çok mutluyum. Bütün emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

“FESTİVALİN ÇOK DAHA UZUN SOLUKLU OLMASINI HAYAL EDİYORUZ”

Uçan Süpürge Vakfı Başkanı Halime Güner, “Öyle bir dönemden geçiyoruz ki festivallerin yasaklandığı, sansür yasada yok ama dolaylı olarak sansürü yaşadığımız, yaşanan antidemokratik uygulamalar karşısında sinema sanatçılarının acaba ben bir şey söylersem diziden atılır mıyım? Ben şimdi ne yapabilirim? Bunu hissetmiş olmaları. Canım arkadaşımız, çekmediği filmler için hala içerde ve hüküm giydiği bir dönemden geçiyoruz. Her zaman söyleriz sanat dikte etmez. Verir. Siz almak istediğiniz kadar alabilirsiniz. O yüzden sanattaki bu güç sizi bu toplumda nelerin olup bittiğini çok iyi anlamaya, algılamaya her şeye hazırlar. Onun için anlatılanların gerçek olup olmadığını çok iyi kavrayabilirsiniz. Bu bir güçtür. Bizim için, direniş için bir platform, özgürleşmek için bir araç oldu festival. Biz ilk kez Ankara’nın dışına çıktık. Değerli dostum, arkadaşım, Ahmet Ataç’ı uzun yıllardır tanıyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili sözleşmelere imza atıldığını, bu konuyla ilgili çalışmaların yapıldığını, kadın hakları ile ilgili eşitlik mücadelesi için çok yol kat edildiğini gördük. Doğru adresteyiz dedik. O yüzden bu festivalin çok daha uzun soluklu olmasını hayal ediyoruz” diye konuştu.

“BU FESTİVAL TEPEBAŞI’NA ÇOK YAKIŞACAK”

Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Akçar, “Bu festival Tepebaşı Belediyesi’ne çok yakışacak. Tepebaşı sağlıklı Kent Konseyi yönetimi olarak böyle bir festival içerisinde yer almaktan çok gurur duyuyoruz. Benim için teşekkürlerin en önemlisi sadece bir telefonla kabul etmesi. O gerçekten vizyoner bir belediye başkanı o gerçekten toplumsal cinsiyeti önemseyen bir belediye başkanı” dedi.

CUMHURİYETİN 100’ÜNCÜ YILINA ÖZEL EMEK VE ONUR ÖDÜLLERİ

Açılış gecesinde ayrıca Cumhuriyetin 100’üncü yılı Özel Emek ve Onur ödülleri de takdim edildi. Cumhuriyetin 100’üncü Yılı Özel Emek Ödülü alan Ayten Uncuoğlu, Ayşenil Şamlıoğlu, Biket İlhan, Deniz Türkali, Lale Belkıs, Nilüfer Aydan, Suna Selen’e ödülleri Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce takdim etti.

“KADIN OLMAK ÇOK GÜZEL BİR ŞEY”

Ödüle layık görülen isimler ise duygu ve düşüncelerini birer cümle ile ifade etti. Nilüfer Aydan, “Burada olmaktan çok mutluyum. Ankara’dan Uçan Süpürge Eskişehir’e uçmuş, umarım devamı olur. Bunca yaşıma rağmen çok gururluyum, meslektaşlarımla birlikte ödül almak ayrıca gurur veriyor bana” dedi.

Lale Belkıs, “Kadın olmak çok güzel bir şey. Sanat düşünce özgürlüğüdür. İster yazarız ister çizeriz ister şarkı söyleriz, tiyatroda karakterleri canlandırırız. Dünyanın en güzel şeyi bunun kadınlarla olması çok daha güzel oluyor” diye konuştu.

Suna Selen, “Bu kıymetli arkadaşlarımla birlikte ödül almak ayrı bir şeref. Hepinize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“EN KARANLIK GÜNLERDE AYDINLIK KENDİMİZ OLMALIYIZ”

Ayten Uncuoğlu, “Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın cumhuriyetin kıymetli şehri Eskişehir, yaşasın Tepebaşı’nın ve Uçan Süpürge’nin ilk festivali” dedi. Ayşenil Şamlıoğlu, “Ben iyi ki bir kadınım, o kadar çok seviniyorum ki çok mutluyum. İyi ki de buradayım, iyi ki de böyle bir festival var” diye konuştu. Deniz Türkali, “En karanlık günlerde aydınlık kendimiz olmalıyız. Festivaller bunun için var. Bunca yıldır Uçan Süpürge gerçekten hepimizin içini ruhunu kafasını aydınlatan festival oldu, nice festivaller olsun, hepimiz aydınlık olalım” dedi. Biket İlhan, “Ne mutlu bize. Bu sefer eşitlik için Eskişehir’de bir aradayız. Cumhuriyetin 100’üncü yılında cumhuriyeti en uzun yaşayan kadınlar burada. Bu 100’üncü yılda ne mutlu günlere geldik. Yeryüzündeki her şey kadının eseridir, Gazi Mustafa Kemal Atatürk” dedi.

“İNŞALLAH BU FESTİVAL 15 YIL SÜRER”

Onur ödülüne layık görülen Ayla Algan ise, “Uçan Süpürge’ye ikinci gelişim. İnşallah bu festival devam eder ve 15 yıl sürer. Ben yine geleceğim. Bir kere çok teşekkür ediyorum. Cumhuriyet çocuğuyum. 29 Ekim’de doğdum. Yılmaz Büyükerşen rektörken biz buralardaydık. O zaman Yunus Emre tiyatrosu yok, üniversite tiyatrosu yok. Hiçbir şey yok. Biz birkaç arkadaş buraya gelip ders veriyorduk. Ama nerede veriyorduk? Yılmaz bey masaları çıkarıyordu, sandalyeleri bırakıyordu. Biz boş odalarda çalışıyorduk. O da gidip aslanlar yapıyordu bahçede” ifadelerini kullandı.

Festivale katılan konuklara, kamera arkası emekçilerine ve oyunculara da teşekkür belgeleri takdim edildi. Teşekkür belgesi alan isimler ise şu şekilde: “Damla Sönmez, Öyküsu Özyürek, Güner Özkul, Berna Gençalp, Nurgül Bayram, Bingöl Elmas, Sinema Yazarları Derneği Başkanı Esin Küçüktepepınar, Zeynep Ünal, Pelin Esmer.”

Öte yandan festival destekçilerine de teşekkür belgeleri verildi.

