Bu hafta indirimli alışverişte kitap ve kırtasiye satılacak

Kepez Belediyesi’nin, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği(AESOB), işbirliğiyle cumartesi günleri Kepez Kent Meydanı’nda düzenlediği, ‘İndirimli Alışveriş Günleri’nde bu hafta kitap ve kırtasiye ürünleri satışa sunulacak.

Ayakkabıdan çantaya birçok ürünün indirimli olarak tüketiciye ulaştırıldığı İndirimli Alışveriş Günleri’nde bu hafta ise kitap ve kırtasiye malzemeleri satışa sunulacak. Antalyalılar 29 Ağustos Cumartesi günü 10.00 ile 22.00 saatleri arasında, defterden kitaba, kalemlikten kaleme kadar çeşit çeşit her türlü kırtasiye ürünlerine indirimli bir şekilde ulaşabilecek. Kepez Belediyesi tarafından, vatandaşların alışverişlerini sağlıklı ve güvenli bir şekilde yapabilmesi için demir bariyerlerle çevrilen etkinlik alanına giriş ve çıkışlar kontrollü bir şekilde sağlanıyor. Girişe yerleştirilen ozon tünelinden geçen vatandaşların ateşleri ölçülüyor, maske ve sosyal mesafe kuralları da hatırlatılıyor.

