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Bu hafta sonu sınav var mı? 14 - 15 Ocak 2023 ne sınavı var? 2023 ÖSYM SINAV TAKVİMİ!

13.01.2023 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu hafta sonu sınav var mı, sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Bilindiği üzere cumartesi ve pazar günleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) başta olmak üzere birçok kurum sınav yapıyor. Sınavlara ilişkin bilgi edinmek isteyen kişiler arama motorlarında araştırma yapmaya başladı. Peki, Bu hafta sonu sınav var mı? 14 - 15 Ocak 2023 hangi sınavlar var? İşte ÖSYM sınav takvimi ve detaylar...

Bu hafta sonu sınav var mı? 14 - 15 Ocak 2023 ne sınavı var? 2023 ÖSYM SINAV TAKVİMİ!

Hafta sonunun yaklaşması ile birlikte birçok kişinin merak ettiği konulardan biri de bu hafta sonu sınav olup olmadığı. Sınav hakkında bilgi edinmek isteyen kişiler arama motorlarında konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki, Bu hafta sonu sınav var mı? 14 - 15 Ocak'ta ne sınavı var? İşte konuya dair detaylar...

BU HAFTA SONU SINAV VAR MI?

Bu hafta sonu yani 14 Ocak Cumartesi günü ile 15 Ocak Pazar günü sınav yapılmayacak.

Önümüzdeki hafta sonu AÖF güz dönemi sınavı gerçekleşecek.

Mevcut takvime göre uygulanacak sınav takvimi şu şekilde:

Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2023/1 İngilizce)

  • Başvuru tarihi: 12.01.2023 - 19.01.2023

  • Sınav/sonuç sonucu tarihi: 28.01.2023 28.01.2023

Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2023/1 İngilizce)

  • Sınav tarihi: 28.01.2023

  • Sınav sonucu tarihi: 28.01.2023

Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı 2023-TR-YÖS

  • Sınav tarihi: 29.01.2023

    • Sınav sonucu tarihi: 24.02.2023
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ÖSYM meb

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