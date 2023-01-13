Bu hafta sonu sınav var mı? 14 - 15 Ocak 2023 ne sınavı var? 2023 ÖSYM SINAV TAKVİMİ!

Hafta sonunun yaklaşması ile birlikte birçok kişinin merak ettiği konulardan biri de bu hafta sonu sınav olup olmadığı. Sınav hakkında bilgi edinmek isteyen kişiler arama motorlarında konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki, Bu hafta sonu sınav var mı? 14 - 15 Ocak'ta ne sınavı var? İşte konuya dair detaylar...

BU HAFTA SONU SINAV VAR MI?

Bu hafta sonu yani 14 Ocak Cumartesi günü ile 15 Ocak Pazar günü sınav yapılmayacak.

Önümüzdeki hafta sonu AÖF güz dönemi sınavı gerçekleşecek.

Mevcut takvime göre uygulanacak sınav takvimi şu şekilde:

Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2023/1 İngilizce)

Başvuru tarihi: 12.01.2023 - 19.01.2023

Sınav/sonuç sonucu tarihi: 28.01.2023 28.01.2023

Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2023/1 İngilizce)

Sınav tarihi: 28.01.2023

Sınav sonucu tarihi: 28.01.2023

Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı 2023-TR-YÖS