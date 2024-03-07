MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bu hafta taburcu olması bekleniyordu! Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Settar Tanrıöğen'den kötü haber geldi

Bu hafta taburcu olması bekleniyordu! Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Settar Tanrıöğen'den kötü haber geldi

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
07.03.2024 00:02
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı 'Abdullah' rolüyle dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu Settar Tanrıöğen, geçtiğimiz hafta beyin kanaması geçirdi. İki kez ameliyat olan Tanrıöğen'in tedavisi yoğun bakımda devam ediyordu. Bu hafta taburcu olması beklenen Settar Tanrıöğen'den kötü haber geldi.

Reyting rekortmeni dizi Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği 'Apo' karakteriyle adınan söz ettiren ünlü oyuncu Settar Tanrıöğen geçtiğimiz hafta beyin kanaması geçirmişti. İki kez ameliyat olan ünlü isim bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu. Diziye dönüş yapamaycağını bildiren Settar Tanrıöğen'in yerine Ahmet Mümtaz Taylan geçmişti. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Tanrıöğen üçüncü kez bıçak altına yattı.

ÜNLÜ OYUNCUDAN KÖTÜ HABER

Settar Tanrıöğen cephesinden kötü haber geldi. Bu hafta hastaneden taburcu olması beklenen Settar Tanrıöğen’in bugün bir kez daha ameliyat edildiği öğrenildi. Ünlü oyuncu üçüncü kez ameliyata alındı.

gb

26 Ocak’ta beyin kanaması geçiren 61 yaşındaki usta aktör Settar Tanrıöğen’in hastaneden ne zaman taburcu olacağı merak konusuydu. Ataşehir Acıbadem’de peş peşe 2 kez ameliyat edilen oyuncunun bu hafta taburcu olması bekleniyordu. Ancak baş ağrıları artan Tanrıöğen’in yapılan kontrollerde yeniden ameliyat edilmesine karar verildi.

gfh

Ünlü oyuncunun bugün yeniden bıçak altına yattığı, tedavisinin bir süre daha devam edeceği öğrenildi. Settar Tanrıöğen’in hafıza kaybı ve çabuk yorulması nedeniyle son dizisi Kızılcık Şerbeti”ndeli ekibine haber yollayarak “Bensiz devam edin” dediği belirtildi. Usta oyuncunun fenomen olan karakteri Abdullah Ünal”ı bu nedenle Ahmet Mümtaz Taylan canlandırmaya başlamıştı.

Chef GPT


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İbrahim Tatlıses'in kızı boyacıyla mahkemelik oldu!İbrahim Tatlıses'in kızı boyacıyla mahkemelik oldu!
Kurtlar Vadisi'nin yıldızı bomba projede!Kurtlar Vadisi'nin yıldızı bomba projede!
Komşusunun evini kurşunlamakla suçlanıyordu! Şarkıcı Metin Işık ve oğlunun davasında mütalaa verildiKomşusunun evini kurşunlamakla suçlanıyordu! Şarkıcı Metin Işık ve oğlunun davasında mütalaa verildi
Anahtar Kelimeler:
Ahmet Mümtaz Taylan Settar Tanrıöğen Kızılcık Şerbeti Oyuncu ünlü oyuncu yaşında karakteri
En Çok Okunan Haberler
Eylem Tok ve oğlu yurt dışına kaçmıştı! Bakan Tunç yeni gelişmeyi canlı yayında duyurdu

Eylem Tok ve oğlu yurt dışına kaçmıştı! Bakan Tunç yeni gelişmeyi canlı yayında duyurdu

Mansur Yavaş "Bu sözü açıkçası söylemedim" diyerek açıkladı: 'Seçim sonu birtakım gelişmeler olacak'

Mansur Yavaş "Bu sözü açıkçası söylemedim" diyerek açıkladı: 'Seçim sonu birtakım gelişmeler olacak'

Dünya piyasalarının beklediği açıklama geldi! Faiz indirimi için ilk sinyali verdi

Dünya piyasalarının beklediği açıklama geldi! Faiz indirimi için ilk sinyali verdi

İslam Memiş hem tahmin yaptı hem uyardı

İslam Memiş hem tahmin yaptı hem uyardı

Ekrem İmamoğlu 'Bakanlık planı bugün açıkladı' diyerek duyurdu: 'Bu hepimizin baş belasıdır unutmayın'

Ekrem İmamoğlu 'Bakanlık planı bugün açıkladı' diyerek duyurdu: 'Bu hepimizin baş belasıdır unutmayın'

FIFA'dan Süper Lig ekibi hakkında karar! Transfer yasağı getirildi

FIFA'dan Süper Lig ekibi hakkında karar! Transfer yasağı getirildi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Adidas, Puma, New Balance... Ünlü markalarda sepet fırsatları

Adidas, Puma, New Balance... Ünlü markalarda sepet fırsatları

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.