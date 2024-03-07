Bu hafta taburcu olması bekleniyordu! Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Settar Tanrıöğen'den kötü haber geldi

Reyting rekortmeni dizi Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği 'Apo' karakteriyle adınan söz ettiren ünlü oyuncu Settar Tanrıöğen geçtiğimiz hafta beyin kanaması geçirmişti. İki kez ameliyat olan ünlü isim bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu. Diziye dönüş yapamaycağını bildiren Settar Tanrıöğen'in yerine Ahmet Mümtaz Taylan geçmişti. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Tanrıöğen üçüncü kez bıçak altına yattı.

ÜNLÜ OYUNCUDAN KÖTÜ HABER

Settar Tanrıöğen cephesinden kötü haber geldi. Bu hafta hastaneden taburcu olması beklenen Settar Tanrıöğen’in bugün bir kez daha ameliyat edildiği öğrenildi. Ünlü oyuncu üçüncü kez ameliyata alındı.

26 Ocak’ta beyin kanaması geçiren 61 yaşındaki usta aktör Settar Tanrıöğen’in hastaneden ne zaman taburcu olacağı merak konusuydu. Ataşehir Acıbadem’de peş peşe 2 kez ameliyat edilen oyuncunun bu hafta taburcu olması bekleniyordu. Ancak baş ağrıları artan Tanrıöğen’in yapılan kontrollerde yeniden ameliyat edilmesine karar verildi.

Ünlü oyuncunun bugün yeniden bıçak altına yattığı, tedavisinin bir süre daha devam edeceği öğrenildi. Settar Tanrıöğen’in hafıza kaybı ve çabuk yorulması nedeniyle son dizisi Kızılcık Şerbeti”ndeli ekibine haber yollayarak “Bensiz devam edin” dediği belirtildi. Usta oyuncunun fenomen olan karakteri Abdullah Ünal”ı bu nedenle Ahmet Mümtaz Taylan canlandırmaya başlamıştı.





