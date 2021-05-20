Bu hareketi söylentileri alevlendirdi! Hadise ile Kaan Yıldırım ayrıldı mı?

Hadise ve Kaan Yıldırım çiftinin bir kez daha ayrıldığı söylentileri gündeme bomba gibi düştü. Ayaklıgazete’nin haberine göre; havalimanında gazetecilerle karşı karşıya kalan Hadise’nin kardeşi Derya Açıkgöz, ablası ile Kaan Yıldırım arasında yaşananlara dair soruları yanıtsız bırakarak, koşar adımlarla gazetecilerden uzaklaştı. Bu durum, ‘Derya Açıkgöz ayrılık iddialarını doğruladı’ yorumunun yapılmasına neden oldu.

Bir dargın bir barışık ilişki sürdüren şarkıcı Hadise ve oyuncu Kaan Yıldırım, son dönemde haklarında çıkan iddialarla gündemden düşmüyor.

HADİSE İLE KAAN YILDIRIM ÇİFTİ BAYRAMI AYRI GEÇİRDİLER

Ebru Gündeş, 11 yıllık eşi Reza Zarrap'a kendisini aldattığını iddia ederek dava açmış; aldattığı kadınlar arasında Hadise'nin de olduğu öne sürülmüştü.

İddiaların ardından ilişkilerini sonlandırdıkları konuşulan Hadise ve Kaan Yıldırım'ın, Ramazan Bayramı'nı ayrı geçirmesi dikkat çekmiş ve bu durum dedikoduları güçlendirmişti.



