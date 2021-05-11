Hadise'nin kardeşi Derya Açıkgöz’ün yaptığı iş şaşırttı! Fiyatları dudak uçuklattı

Hadise, bir dönem kardeşleriyle birlikte iş yaparak onları da ön plana çıkarıyordu. Şimdilerde düşman olduğu ablası Hülya, yönetmen ve menajer olurken küçük kardeşi Derya da tasarımcı olmuştu.

Tasarım işinde umduğunu bulamayan Derya Açıkgöz, şimdilerde kendi web sitesinden örgü bebek kıyafetleri satıyor. Elde edilen satış geliriyle gençlere ve çocuklara kitap alacağını söyleyen Derya Açıkgöz’ün sattığı ürünlerin fiyatları ise dudak uçuklattı.

Örgü elbise ve takım hırkanın fiyatı 118.46 euro (1.188 TL), erkek hırka ve pantolon örgü takım 99.85 euro (1.003 TL), bebek hırka 79.74 euro (800 TL)…

FİYATLAR ŞAŞKINLIK YARATTI

Türkiye'de de yardım için satılan birçok el emeği ürünün son derece ucuz fiyatlarla satışa sunulduğunu örnek gösteren sosyal medya kullanıcıları, "Soyadlarının haklarını bir kez daha vermişler" yorumu yapmadan edemedi!

