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Bu işletmede halk otobüsleri dezenfekte edilecek

KAYSERİ HABERLERİ  | 04.06.2020 17:21 | Son Güncelleme

Korona virüs tedbirleri kapsamında halk otobüslerinin düzenli olarak dezenfekte etmek ve temizliğini yapmak amacıyla kurulan Cillop Otobüs Yıkama İşletmesi, hizmete açıldı.İş Adamı Yusuf Uluçay’ın sahibi olduğu Cillop Otobüs Yıkama hizmete açıldı.

Bu işletmede halk otobüsleri dezenfekte edilecek

Korona virüs tedbirleri kapsamında halk otobüslerinin düzenli olarak dezenfekte etmek ve temizliğini yapmak amacıyla kurulan Cillop Otobüs Yıkama İşletmesi, hizmete açıldı.
İş Adamı Yusuf Uluçay’ın sahibi olduğu Cillop Otobüs Yıkama hizmete açıldı. Açılışa, Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, Kayseri Özel Halk Otobüsçüler Odası Başkanı Hayrullah Şahin, MHP önceki dönem İl Başkanı Mustafa Önem Hunat TV Genel Yayın Yönetmeni Kürşat Açıkgöz ve çok sayıda davetli katıldı.
Açılış da konuşan Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Serkan Tok: “Yusuf kardeşimizi yıllardır tanıyoruz. Örnek çalışmalara imza atıyor. Bu süreçte böyle bir işletme de Kayseri’nin ihtiyacı olan bir yerdi. Vatandaşlarımızın en çok kullandığı araçlardan biri olan otobüslerin dezenfektan işlemi hayati önem taşıyor. Allah’ın izniyle sürecin sonuna geldik. Bizler millet olarak zaten temiz insanlarız. Yurt dışındaki insanlar bu virüsle beraber el yıkama alışkanlığı kazandı. Umarım süreç böyle olumlu devam eder ve kısa sürede biter. Başta Valimiz Şehmus Günaydın olmak üzere sürece katkı sunan herkese teşekkür ederim. İşletme hayırlı uğurlu olsun. Allah hayırlı ve bol kazançlar nasip etsin” dedi.
Otobüslerin dezenfektelerinin yapılmasının önemine vurgu yapan Kayseri Özel Halk Otobüsçüler Odası Başkanı Hayrullah Şahin: “Bizler vatandaşla en çok temas içersinde olan meslek grubuyuz. Bu süreçte 14 günlük karantina sürecimiz oldu. Testler yapıldı. Fakat gelmiş olduğumuz noktada seferlerimiz tekrar eski haline döndü. Otobüs yıkama işletmesi ihtiyaç olan bir alandı. Hayırlı olmasını diliyorum. Umarım daha fazla vatandaşımız hayatını kaybetmeden süreç son bulur” diye konuştu.
İş Adamı Yusuf Uluçay da: “Bizler otobüsçülere bir kolaylık sağlamak ve ihtiyaçları karşılamak amacıyla işletmemizi hizmete soktuk. Otobüsçüler sanayiye kadar gitmeyecek. Hem yakıttan hem zamandan tasarruf edecek. Süreç boyunca devletimiz mücade etti. Bizler de artık elimizden geldiği kadarıyla bu sürece ne kadar katkı sunabilirsek ne mutlu bize” ifadelerini kullandı.

Bu işletmede halk otobüsleri dezenfekte edilecek

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Melikgazi
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