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Bu kadarı da ’pes’ dedirtti

AYDIN HABERLERİ  | 06.11.2020 08:08 | Son Güncelleme

Korona virüsün son dönemde en çok yayıldığı illerin başında gelen Aydın’da vatandaşların sorumsuzluğu adeta ‘pes’ dedirtiyor.

Bu kadarı da ’pes’ dedirtti

Korona virüsün son dönemde en çok yayıldığı illerin başında gelen Aydın’da vatandaşların sorumsuzluğu adeta ‘pes’ dedirtiyor. Kolluk kuvvetleri ve diğer görevli ekiplerin tüm uyarılarına rağmen bazı vatandaşların izolasyon sürecini ısrarla uymadıkları ortaya çıktı.
Aydın Efeler ilçe merkezi Osmanyozgatlı Mahallesi 1274 sokaktaki bir evde yaşayan Faruk O. İsimli şahıs korona virüs nedeniyle ailesi ile birlikte evinde karantinaya alındı. Ekiplerin denetiminde evde olması gerekirken dışarıda olduğu tespit edilen şahıs, yönetmelik gereği karantina kurallarına aykırı davrandığı için izolasyon sürecini yurtta tamamlaması için devlet yurduna yerleştirildi. Akşam saatlerinde yurttan da firara ettiği belirlenen virüslü şahsın başkalarına virüs bulaştırmadan yakalanıp yeniden karantinaya alınması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Bu kadarı da ’pes’ dedirtti

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Aydın Namaz Vakitleri 6 Kasım Cuma

İmsak
06:10
Sabah
07:32
Öğle
12:57
İkindi
15:47
Akşam
18:12
Yatsı
19:30

Aydın Nöbetçi Eczaneler 6 Kasım Cuma

Acar Eczanesi
Merkez
Aysen Eczanesi
Merkez
Coşkun Eczanesi
Merkez
Zafer Eczanesi
Merkez
Samyeli Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Başak Eczanesi
Nazilli
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