YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Bu kadarı pes artık dedirten olan

Bu kadarı pes artık dedirten olan

BİLECİK HABERLERİ  | 21.12.2020 13:21 | Son Güncelleme

Bilecik’te aracını yolun ortasına bırakıp PTT şubesine giden duyarsız sürücü trafiği felç etti.Olay; Bilecik merkez İstiklal Mahallesi Belediye Sokak üzerinde meydana geldi.

Bu kadarı pes artık dedirten olan

Bilecik’te aracını yolun ortasına bırakıp PTT şubesine giden duyarsız sürücü trafiği felç etti.
Olay; Bilecik merkez İstiklal Mahallesi Belediye Sokak üzerinde meydana geldi. İsimin öğrenilemeyen 11 DY 527 plakalı hafif ticari araç sürücüsü, Bilecik PTT şubesindeki bir işi için geldiği sokakta aracını park edecek yer bulamadı. Bunun üzerine iki sokağın kesiştiği noktaya aracını park eden sürücü şubeye işini halletmeye girdi. Bu sırada sokak üzerinde çift sıra park oluşturan araçlar ve duyarsız davranan sürücünü nedeniyle dönüş yapamayan şehir içi bir minibüs trafiğinin felç olmasına sebep oldu. Arkasında uzun kuyruk oluşan minibüs dönüş yapamayınca 11 DY 527 plakalı hafif ticari araç sürücüsü beklemeye başladı. Korna çalarak sürücüye ulaşmaya çalışan araçlar yaklaşık 2 dakika beklemesinin ardından sürücünün aracı çekmesi ile trafik normale döndü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Nişanlandılar! İşte ilk kareler Nişanlandılar! İşte ilk kareler
Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli:Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli:

Bilecik Namaz Vakitleri 21 Aralık Pazartesi

İmsak
06:41
Sabah
08:12
Öğle
13:03
İkindi
15:24
Akşam
17:44
Yatsı
19:10

Bilecik Nöbetçi Eczaneler21 Aralık Pazartesi

Melek Eczanesi
Bozuyuk
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Karakuş Eczanesi
Pazaryeri
Şehirli Eczanesi
Sogut
Doğa Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.