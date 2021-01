Bu kez eğitimde yeni ufuklar için yelken açtı

Dünya Yelken Federasyonu Başkan Yardımcılığına seçilen Özlem Akdurak, kendini geliştirmek için uluslararası ilişkiler okumaya karar verdi. Yeni görevinin Türk yelkenciliğinin daha da ileri taşınmasına katkıda bulunacağını belirten Akdurak, profesyonel iş yaşamının yanı sıra Yaşar Üniversitesinde aldığı uluslararası ilişkiler eğitiminin, kendisine yeni ufuklar açacağına inandığını söyledi. Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak’ın eğitim aşkı ve öğrenme arzusu bitmiyor. Akdurak, dünyanın önde gelen çok uluslu finans şirketlerinde uzun yıllar deneyimin ardından aile şirketinde yıllardır süren profesyonel iş yaşantısının yanına içindeki eğitim tutkusuyla ikinci üniversiteyi ekledi. Geçtiğimiz yıl Yaşar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümüne başlayan Özlem Akdurak, burada aldığı eğitim ve edindiği deneyimin, Dünya Yelken Federasyonu Başkan Yardımcısı olarak seçilmesine de katkısı olduğunu söyledi. Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı, başarılı iş insanı Özlem Akdurak, içindeki hiçbir zaman bitmeyen eğitim aşkı ve öğrenme tutkusuyla uluslararası ilişkiler okumaya karar verdi. Geçtiğimiz yıl yeniden üniversite sınavına giren Akdurak, Yaşar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü kazandı. Bu yıl ikinci sınıfta eğitimini sürdüren Başkan Özlem Akdurak, “hayat boyu öğrenme” kavramını her zaman benimseyip desteklediğini belirterek, uzun yıllar profesyonel iş yaşamının ardından başladığı öğrencilik serüvenini ve bunun hayatına kattıklarını anlattı.

Üst düzey yönetici olarak çalıştı

Özlem Akdurak, “Güzel ülkemin eğitim olanakları en üst seviyede olan okullarda eğitim aldım. İş hayatımın yarısını finans sektörünün değerli kurumlarında ve dünyanın önde gelen çok uluslu bankalarında farklı kademelerde çalışarak geçirdim ve üst düzey yönetici olarak bu süreci tamamladım. Ne kadar şanslıyım ki eğitim aldığım ve sonrasında çalıştığım kurumların bana kattığı ortak özelliklerden birisi; kişinin kendisini akıl, mantık ve strateji üçgeninde geliştirerek sosyal ilişkiler ile iş yapış modelleri geliştirme ve yönetiminde farklı bakış açıları ve öncelikleri belirleme ve uygulama yetisini kazanmam oldu. Dünya tarihi, dünyayı şekillendiren ülke ve kavramlar ile devletlerin siyasi analizleri, her zaman ilgimi çeken ve genel kültür olarak gündemi takip ettiğim konular oldu. Bahsettiğim kazanımlar ile ilgi alanımın birleşmesi, beni uluslararası ilişkiler konusunda daha donanımlı kılacak bir eğitim sürecine yöneltti” dedi.

Ailesi en büyük destekçisi

Başkan Akdurak, “Finans sektöründeki çalışmalarımdan sonra ikinci hayatım olarak yorumladığım ve beni sporcu veliliğinden yelken kulübü yöneticiliğine, oradan da Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığına ve nihayetinde Dünya Yelken Federasyonu As Başkanlığına götüren spor sektöründeki çalışmalarıma hız kesmeden devam ederken her zaman desteklediğim hayat boyu öğrenme süreçleri kapsamında, uluslararası ilişkileri, lisans seviyesinde okuma kararı aldım. Eşim ve çocuklarım buna şaşırmakla birlikte bu yeni sürece de her zaman olduğu gibi gönülden destek verdiler” diye konuştu.