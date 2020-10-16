Bu köftenin "Masal"ı müşterilerini duygulandırıyor

SİVAS (AA) - Sivas'ta 5 yaşındayken kanserden hayatını kaybeden Masal'ın ismini taşıyan, duvarları küçük kızın fotoğrafları ve hikayesiyle süslü "Masal Baba Köftecisi" müşterilerine duygusal anlar yaşatıyor.

Bülent ve Esra Doğan çiftinin 2014 yılında dünyaya gelen kızları Masal'a doğumundan yaklaşık 2,5 yıl sonra kanser teşhisi kondu.

Beynindeki tümör nedeniyle 2 kez ameliyat geçiren ve tedavisine başlanan Masal, 5 yaşına geldiğinde hayata tutunamadı.

Bir giyim firmasında mağaza müdürü olarak çalışan baba Bülent Doğan, kızının vefatının ardından onun anılarını canlı tutmak ve çok sevdiği köfteyi satmak için "Masal Baba Köftecisi" adını verdiği iş yeri açtı.

Dört Eylül Sanayi Sitesi'nde açılan "Masal Baba Köftecisi" müşterilerine duygusal anlar yaşatıyor.

Doğan'ın, kızının çok sevdiği ve "baba köftesi" adını verdiği köfteleri sattığı iş yerinin duvarlarında, Masal'ın fotoğrafları ve hikayesini anlatan yazılar bulunuyor.

Duvarında "Belki savaşı kaybettik ama savaşarak kaybettik" yazısı bulunan köfteci dükkanının müşterileri Masal'ın hikayesini öğrenince duygu dolu anlar yaşıyor.