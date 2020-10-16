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Bu köftenin "Masal"ı müşterilerini duygulandırıyor

SİVAS HABERLERİ  | 16.10.2020 13:28 | Son Güncelleme

Sivas'ta, 5 yaşındayken kanserden hayatını kaybeden Masal isimli kız çocuğunun ismini taşıyan ve duvarları küçük kızın fotoğrafları ve hikayesiyle süslü "Masal Baba Köftecisi", müşterilerini duygulandırıyor - Kızının çok sevdiği köfteyi "baba köftesi" adıyla müşterilerine sunan Masal'ın babası Bülent Doğan: - "Buraya her gelene bu köfteden tattırıyoruz. İnsanlara Masal’ın hikayesini anlatıyoruz. Nasıl yaşam mücadelesi verdiğini, hiçbir şekilde hiçbir an yaşamı bırakmadığını anlatıyoruz. Umudun hiçbir zaman yitirilmeyeceğini anlatıyoruz, çok kişiye örnek oldu."

SİVAS (AA) - Sivas'ta 5 yaşındayken kanserden hayatını kaybeden Masal'ın ismini taşıyan, duvarları küçük kızın fotoğrafları ve hikayesiyle süslü "Masal Baba Köftecisi" müşterilerine duygusal anlar yaşatıyor.

Bülent ve Esra Doğan çiftinin 2014 yılında dünyaya gelen kızları Masal'a doğumundan yaklaşık 2,5 yıl sonra kanser teşhisi kondu.

Beynindeki tümör nedeniyle 2 kez ameliyat geçiren ve tedavisine başlanan Masal, 5 yaşına geldiğinde hayata tutunamadı.

Bir giyim firmasında mağaza müdürü olarak çalışan baba Bülent Doğan, kızının vefatının ardından onun anılarını canlı tutmak ve çok sevdiği köfteyi satmak için "Masal Baba Köftecisi" adını verdiği iş yeri açtı.

Dört Eylül Sanayi Sitesi'nde açılan "Masal Baba Köftecisi" müşterilerine duygusal anlar yaşatıyor.

Doğan'ın, kızının çok sevdiği ve "baba köftesi" adını verdiği köfteleri sattığı iş yerinin duvarlarında, Masal'ın fotoğrafları ve hikayesini anlatan yazılar bulunuyor.

Duvarında "Belki savaşı kaybettik ama savaşarak kaybettik" yazısı bulunan köfteci dükkanının müşterileri Masal'ın hikayesini öğrenince duygu dolu anlar yaşıyor.

Bülent Doğan, gazetecilere, iş yerinin çok farklı hikayesi olduğunu söyledi.

Masal'ın geçen yıl kanserden hayatını kaybettiğini anlatan Doğan, "Masal'a 2,5 yaşındayken beyin tümörü teşhisi konuldu. Masal yaklaşık 2,5 senede 2 kere beyninden ameliyat edildi, sayısız kemoterapi ve ışın aldı. Maalesef biz Masal’ı kurtaramadık." dedi.

- "Masal'ın ismini yaşatmamız lazımdı"

Kızı Masal'ın çok güçlü biri olduğunu vurgulayan Doğan, şunları kaydetti:

"Masal çok güçlü bir kızdı, 3 sene boyunca savaştı. Hiçbir anında Masal yenilmedi, kendini bırakmadı. Bize enerjiyi veren Masal’dı. Biz Masal’a güç verdik ama Masal bizden daha güçlüydü. Yaradan bizden daha çok sevdi, cennetine aldı. Masal’ın ismini yaşatmamız lazım diye düşündük. Masal’ın bir sevdiği köfte vardı, 'baba köfte' dediğimiz. Bir kere evde Masal’a yapmıştım ve Masal çok sevmişti. Acıktığı zaman 'kızım sana ne yapayım' diye sorardım. 'Baba bana baba köfte yap derdi. Masal aslında kendi koydu baba köfte ismini. Buraya her gelene bu köfteden tattırıyoruz. İnsanlara Masal’ın hikayesini anlatıyoruz. Nasıl yaşam mücadelesi verdiğini hiçbir şekilde hiçbir an yaşamı bırakmadığını anlatıyoruz. Umudun hiçbir zaman yitirilmeyeceğini anlatıyoruz. Çok kişiye örnek oldu. Ömrüm yettiği kadar herkese anlatmaya devam edeceğiz."

- "Yorulduğum yerde fotoğraflarına bakıyorum"

İş yerine gelenlerin ilk başta şaşırdığı ve fotoğraflarda saçları kısa olduğu için Masal'ı erkek çocuk zannettiğini söyleyen Doğan, "Önce görenler çözemiyor, hikayeyi anlatıyorum. Görenler çok üzülüyor, aslına bakarsanız yorulduğum yerde ben bu resimlere bakıyorum. Masal öyle güçlü bir kızdı ki yorulduğum yerde ona bakarak yaşamak için bir sebebim olduğunu düşünüyorum ve tekrar ayağa kalkıyorum. Burası acıklı bir yer değil, ders alınması gereken bir yer bizim için." diye konuştu.

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