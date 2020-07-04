Bu köprüden geçmeyen gelin, düğün salonuna gitmiyor

Samsun’un Bafra ilçesinde Kızılırmak Nehri üzerinde bulunan, Neşet Ertaş’ın "Köprüden geçti gelin" türküsüne konu olan Çetinkaya Köprüsü’nde gelin-damatlar uzun yıllardır dilek tutup suya taş atmadan düğün salonuna gitmiyor.

Gelin ve damadın köprüden geçerek dua edip dilek tutarak suya taş atma geleneği Samsun’un Bafra ilçesinde 10 yıllardır devam ediyor. 1937 yılında yapılan tarihi köprü, geçen yıl restore edilerek yeniden hizmete sunuldu. Yörede "Gelin Köprüsü" olarak da adlandırılan Çetinkaya Köprüsü, geçmişte yaşanan acıklı hikayesi dolayısıyla türkülere bile konu olmuş. Neşet Ertaş, "Köprüden geçti gelin" türküsünü bu köprüden esinlenerek kaleme almış ve seslendirmiş.

Düğünler başladı, gelenek devam etti

Korona virüs nedeniyle düğünler bir süredir yapılamıyordu. İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle belirlenen bazı kurallara uyulmak şartıyla 1 Temmuz’da düğünlerin tekrar başlamasıyla Bafra’da evlenecek çiftler Çetinkaya Köprüsü’ne gelip köprüden geçerek dua edip dilek tuttular ve geleneklere göre suya taş attılar.