YURTHABER
  4. Bu köyde kar kalınlığı yarım metreyi geçti

Bu köyde kar kalınlığı yarım metreyi geçti

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 12.01.2020 17:21 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde bağlı bazı köylerde geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışı sonrası kar kalınlığı 60 santimetreyi buldu.Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesi Çatallı köyünde kar kalınlığı yarım metreyi geçti.

Bu köyde kar kalınlığı yarım metreyi geçti

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde bağlı bazı köylerde geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışı sonrası kar kalınlığı 60 santimetreyi buldu.
Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesi Çatallı köyünde kar kalınlığı yarım metreyi geçti. İl Özel İdaresi ekipleri tarafından köylün bağlantı yolları ulaşıma açıldı. Öte yandan, ana yola ulaşmakta güçlük çeken köylüler küreklerle çığıra denilen yaya yolunu açtılar. Beyaza bürünen köyde çekilen fotoğraflarda ise görsel güzelliklerin yansıdığı görüldü.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Doğu Karadeniz için korkutan deprem açıklamasıDoğu Karadeniz için korkutan deprem açıklaması
“Çizimlerle 40 Hadis” sergisine yoğun ilgi“Çizimlerle 40 Hadis” sergisine yoğun ilgi
Amatör spor kulübünden köy okulu öğrencilerine masa tenisiAmatör spor kulübünden köy okulu öğrencilerine masa tenisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ekol Hastanesi Balıkesirspor'da iki yönetici istifa etti

Ekol Hastanesi Balıkesirspor'da iki yönetici istifa etti

Elazığ’da dolunayın görsel şöleni

Elazığ’da dolunayın görsel şöleni

Karabük'te heyelan kara yolunu kapattı

Karabük'te heyelan kara yolunu kapattı

Kayserispor Oğuzhan’ı renklerine bağladı

Kayserispor Oğuzhan’ı renklerine bağladı

Emniyet Müdürü Giresun’un asayiş raporunu açıkladı

Emniyet Müdürü Giresun’un asayiş raporunu açıkladı

Akıllı çöp konteynırları Bodrum’da göreve başladı

Akıllı çöp konteynırları Bodrum’da göreve başladı

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 12 Ocak Pazar

İmsak
06:41
Sabah
08:09
Öğle
13:11
İkindi
15:41
Akşam
18:03
Yatsı
19:25

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler12 Ocak Pazar

Başak Eczanesi
Merkez
Özteke Eczanesi
Merkez
Sevgı Eczanesi
Merkez
Aykut Eczanesi
Bolvadin
Çobanlar Eczanesi
Cobanlar
Şahintürk Eczanesi
Dinar
Çavuşoğlu Eczanesi
Sandikli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Afjet Afyonspor ara transfer dönemine hızlı başladı

Afjet Afyonspor ara transfer dönemine hızlı başladı

Ustasından Kaymaklı Ekmek Kadayıfı Tarifi

Ustasından Kaymaklı Ekmek Kadayıfı Tarifi

13 yaşındaki kıza tecavüz edip kameraya çekti

13 yaşındaki kıza tecavüz edip kameraya çekti

Ustasından sucuk tarifi

Ustasından sucuk tarifi

Hamm Kentinin Adı, Afyonkarahisar'da Bulvara Verildi

Hamm Kentinin Adı, Afyonkarahisar'da Bulvara Verildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.