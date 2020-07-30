Bu kurallara uymayanlara bayramda izin verilmeyecek

Bursa Valiliği, il pandeme kurulunun bayramda uyulması için aldığı kararları yazılı olarak açıkladı. Açıklanan kurallara uymayan vatandaşlar, ne otobüse binecek ne de ziyaret edebilecek.

Bursa Valiliği tüm Türkiye’de olduğu gibi Bursa’da da bayram süresince alınacak korona tedbirlerini açıkladı. İl pandemi kurulu tarafından alınan kararları ise şöyle sıralandı;

"1. Yaklaşan kurban bayramı sebebiyle ilimizdeki resmi ve özel huzur evleri ile yaşlı, engelli bakım evlerinde gerçekleşecek olan ziyaretlerin en az sayıda tutulması, ziyaretçilerin girişte ateş ve semptom sorgulaması yapılarak şikayeti olanların ziyaretine izin verilmemesi, ziyaretlerin mümkünse açık havada maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyularak gerçekleştirilmesine. 2. Bayram süresince yoğunluk yaşanacak otobüs terminallerinde, BUDO ve İDO terminallerinde maskesiz vatandaşların alınmamasına, terminal içinde sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasına, yolculuk sırasında HES kodlarının kontrol edilerek yolculuk kayıtlarının düzenli kontrol edilmesine. 3. Bayram öncesinde berberler ve bayan kuaförlerinin gün içinde farklı zamanlarda denetimlerinin yapılmasına. 4 Kurban bayramında kurban kesim alanlarında alınacak tedbirlere ek olarak et işlemenin yapılacağı kasaplarda maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasına ve bu iş yerlerinin bayram süresince korona tedbirleri açısından denetlenmesine. 5. Mezarlık ziyaretlerinin bireysel olarak yapılmasına, yoğunluğu azaltmak adına mümkünse mezarlık giriş ve çıkışlarının farklı kapılardan yapılmasına, maske sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasına. 6. 01.Haziran 2020 tarihli korona Rehberi Enfeksiyon kontrolü ve izolasyon bölümünde belirlenen hasta yatış kriterlerine istinaden il ve hastaneler bazında yapılmış olan salgın planına uygun olarak kesin ve ihtimali olan vakaların öncelikle bu hastalar için ayrılmış olan hastane, servis ve yoğun bakımlarda takip edilmesi ve hastaların bu birimlerde mümkünse izole olarak, mümkün değil ise en az 1 metre mesafe ile ayrılmış alanlarda izlenmesi sağlanmasına. 7. Toplum sağlığını korumak için Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü 17.03.2020 tarih ve 13588366-149 sayılı yazıya istinaden pozitif vakaların transferinin 112 ya da hizmet araçları ile, gerekli kişisel koruyucu ekipman kullanarak birlikte taşınmasına karar verilmiştir."

