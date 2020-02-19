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Bu kuyruğun sebebi sadece çocuklarını sınava sokabilmek

BİLECİK HABERLERİ  | 19.02.2020 16:27 | Son Güncelleme

Bilecik’te bir okul tarafından düzenlenen bursluluk sınavına tam 2 bin öğrenci müracaat ederken, sınav günü kapıda uzun kuyruk oluştu.Bilecik’te faaliyet gösteren bir koleji tarafından 4 oturum şeklinde gerçekleştirilen ve ’O Sınav Bu Sınav’ sloganı kapsamında düzenlenen bursluluk sınavına 2 bin öğrenci müracaat etti.

Bilecik’te bir okul tarafından düzenlenen bursluluk sınavına tam 2 bin öğrenci müracaat ederken, sınav günü kapıda uzun kuyruk oluştu.
Bilecik’te faaliyet gösteren bir koleji tarafından 4 oturum şeklinde gerçekleştirilen ve ’O Sınav Bu Sınav’ sloganı kapsamında düzenlenen bursluluk sınavına 2 bin öğrenci müracaat etti. Dördüncü sınıftan 11’inci sınıfa kadar sınıf gruplarından öğrencilerin katıldığı sınav sonrası dereceye girenler 2020-2021 eğitim öğretim yılında kayıt esnasında indirim kazanacak. Öte yandan öğrenciler sınavda ter dökerken, okul bahçesine sığmayan veliler de dışarıda heyecanla bekledi.

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