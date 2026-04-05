Bu maçta yok yok: 4 gol, 2 kırmızı kart, son saniye penaltısı... İnanılmaz son!

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Samsunspor ile Konyaspor arasındaki mücadele nefes kesen anlara sahne oldu. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanan karşılaşma 2-2’lik eşitlikle sonuçlandı.

KONYASPOR PENALTIYLA ÖNE GEÇTİ

Karşılaşmaya etkili başlayan Konyaspor, 23. dakikada kazandığı penaltıyı Enis Bardhi ile gole çevirerek deplasmanda 1-0 öne geçti. İlk yarının ilerleyen bölümünde oyuna denge getiren Samsunspor, 42. dakikada Carlo Holse ile skoru eşitledi ve soyunma odasına 1-1’lik beraberlikle gidildi.

HOLSE TAKIMINI ÖNE TAŞIDI

İkinci yarıda da tempoyu düşürmeyen Karadeniz temsilcisi, 72. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Holse’nin golüyle 2-1’lik üstünlüğü yakaladı. Taraftarının desteğini arkasına alan Samsunspor, bu dakikalarda galibiyete oldukça yaklaştı.

KRAMER’DEN CEVAP GECİKMEDİ

Konyaspor ise geri düşmesine rağmen oyundan kopmadı. 79. dakikada Blaz Kramer attığı golle skoru 2-2’ye getirdi ve mücadelede dengeyi yeniden sağladı.

90+3'TE PENALTI KAÇTI

Maçın uzatma dakikaları dramatik anlara sahne oldu. 90. dakikada Samsunspor penaltı kazandı. Bu pozisyonda Konyasporlu Adama Nagalo ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

90+3. dakikada penaltı noktasına gelen Olivier Ntcham, kaleci Bahadır’ı geçemedi ve takımını galibiyete taşıma fırsatını değerlendiremedi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-2 sona erdi. Bu sonucun ardından Samsunspor puanını 36’ya, Konyaspor ise 31’e yükseltti.