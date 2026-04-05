Bu maçta yok yok: 4 gol, 2 kırmızı kart, son saniye penaltısı... İnanılmaz son!

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Samsunspor ile Konyaspor arasındaki mücadele nefes kesen anlara sahne oldu. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanan karşılaşma 2-2’lik eşitlikle sonuçlandı.
Karşılaşmaya etkili başlayan Konyaspor, 23. dakikada kazandığı penaltıyı Enis Bardhi ile gole çevirerek deplasmanda 1-0 öne geçti. İlk yarının ilerleyen bölümünde oyuna denge getiren Samsunspor, 42. dakikada Carlo Holse ile skoru eşitledi ve soyunma odasına 1-1’lik beraberlikle gidildi.
İkinci yarıda da tempoyu düşürmeyen Karadeniz temsilcisi, 72. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Holse’nin golüyle 2-1’lik üstünlüğü yakaladı. Taraftarının desteğini arkasına alan Samsunspor, bu dakikalarda galibiyete oldukça yaklaştı.
Konyaspor ise geri düşmesine rağmen oyundan kopmadı. 79. dakikada Blaz Kramer attığı golle skoru 2-2’ye getirdi ve mücadelede dengeyi yeniden sağladı.
Maçın uzatma dakikaları dramatik anlara sahne oldu. 90. dakikada Samsunspor penaltı kazandı. Bu pozisyonda Konyasporlu Adama Nagalo ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
90+3. dakikada penaltı noktasına gelen Olivier Ntcham, kaleci Bahadır’ı geçemedi ve takımını galibiyete taşıma fırsatını değerlendiremedi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-2 sona erdi. Bu sonucun ardından Samsunspor puanını 36’ya, Konyaspor ise 31’e yükseltti.
