Bu maçta yok yok: 4 gol, 2 kırmızı kart, son saniye penaltısı... İnanılmaz son!

Süper Lig’de Samsunspor ile Konyaspor arasındaki mücadele büyük heyecana sahne oldu. Karşılıklı gollerle 2-2 sona eren maçta son dakikada kazanılan penaltıyı değerlendiremeyen ev sahibi ekip, galibiyeti kaçırdı. Bu sonuçla iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı. İşte detaylar...

Cevdet Berker İşleyen

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Samsunspor ile Konyaspor arasındaki mücadele nefes kesen anlara sahne oldu. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanan karşılaşma 2-2’lik eşitlikle sonuçlandı.

KONYASPOR PENALTIYLA ÖNE GEÇTİ

Karşılaşmaya etkili başlayan Konyaspor, 23. dakikada kazandığı penaltıyı Enis Bardhi ile gole çevirerek deplasmanda 1-0 öne geçti. İlk yarının ilerleyen bölümünde oyuna denge getiren Samsunspor, 42. dakikada Carlo Holse ile skoru eşitledi ve soyunma odasına 1-1’lik beraberlikle gidildi.

HOLSE TAKIMINI ÖNE TAŞIDI

İkinci yarıda da tempoyu düşürmeyen Karadeniz temsilcisi, 72. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Holse’nin golüyle 2-1’lik üstünlüğü yakaladı. Taraftarının desteğini arkasına alan Samsunspor, bu dakikalarda galibiyete oldukça yaklaştı.

KRAMER’DEN CEVAP GECİKMEDİ

Konyaspor ise geri düşmesine rağmen oyundan kopmadı. 79. dakikada Blaz Kramer attığı golle skoru 2-2’ye getirdi ve mücadelede dengeyi yeniden sağladı.

90+3'TE PENALTI KAÇTI

Maçın uzatma dakikaları dramatik anlara sahne oldu. 90. dakikada Samsunspor penaltı kazandı. Bu pozisyonda Konyasporlu Adama Nagalo ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

90+3. dakikada penaltı noktasına gelen Olivier Ntcham, kaleci Bahadır’ı geçemedi ve takımını galibiyete taşıma fırsatını değerlendiremedi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-2 sona erdi. Bu sonucun ardından Samsunspor puanını 36’ya, Konyaspor ise 31’e yükseltti.

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Konyaspor Samsunspor son dakika gol
