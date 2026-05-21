Galatasaray'da yabancı kuralı engeli! Boey transferi iptal

Galatasaray yönetimi, TFF'nin yeni 10+4 yabancı kuralı nedeniyle Bayern Münih ile yürütülen Sacha Boey transferi görüşmelerini iptal etti.

Emre Şen
FRA Fransa
Yaş: 26 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
Süper Lig'de yeni sezon öncesi kadro planlaması tüm hızıyla sürerken, Galatasaray'da taraftarı üzecek flaş bir karar alındı. Sarı-kırmızılı yönetim, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) açıkladığı yeni yabancı kuralı nedeniyle transfer stratejisini revize etmek zorunda kaldı.

10+4 KURALI SACHA BOEY PLANINI BOZDU

TFF'nin yeni sezonda uygulayacağı 10+4 yabancı kuralının netleşmesinin ardından Galatasaray cephesinde sağ bek rotasyonu için alınan karar değişti. Sınırlı olan yabancı kontenjanını hücum ve orta saha gibi kritik bölgelerde kullanmaya karar veren sarı-kırmızılı yönetimin, Sacha Boey'un bonservisini almak için yürüttüğü girişimleri durdurduğu belirtildi.

BAYERN MÜNİH İLE GÖRÜŞMELER SONLANDI

Alman devi Bayern Münih ile bir süredir bonservis pazarlıkları yürüten Galatasaray'ın masadan kalktığı ifade edildi. Mevcut şartlar altında Fransız yıldızla yola devam edilmeyeceği öğrenilirken, TFF'nin ilerleyen süreçte kuralda sürpriz bir esnemeye gitmesi halinde oyuncunun ancak kiralık olarak tekrar gündeme gelebileceği aktarıldı.

YARIM SEZONLUK DÖNÜŞÜ VE REKOR SATIŞ

Geçtiğimiz dönemde Galatasaray kulüp tarihinin en pahalı satışı olarak 30 milyon Euro bedelle Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey, sezonun ikinci yarısında 500 bin Euro kiralama bedeliyle yuvasına geri dönmüştü. 25 yaşındaki başarılı sağ bek, sarı-kırmızılı formayla geride kalan lig periyodunda 11 maça çıkarak 1 kez gol sevinci yaşamıştı.

