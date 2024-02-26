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Bu mahalle Barcelona’yı andırıyor

İHA İHA
26.02.2024 12:28
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Sivas’ta bulunan Yenişehir Mahallesi şehrin en düzenli ve örnek mahallesi olarak öne çıkıyor.

Mahalle; dron ile çekilen görüntülerde, İspanya’nın Barcelona kentine benzetiliyor.

Sivas’ta bulunan Yenişehir Mahallesi şehrin en düzenli ve örnek mahallesi olarak ön plana çıkıyor. Mahallenin tepeden kuş bakışı görüntülerinde İspanya’nın Barcelona kentine benzetiliyor. Kentin en düzenli mahallesi olarak bilinen Yenişehir Mahallesi Muhtarı Fatih Kaynar, mahallenin 1990 ile 1995 yılları arasında inşa edildiğini ve o zamandan bu yana sürekli olarak gelişme gösterdiğini söyledi. Yenişehir’in plan ve proje açısından Sivas’ın en örnek mahallesi olduğunu vurgulayan Kaynar, temizlik ve ferahlık konusunda mahallenin iyi bir seviyede olduğunu ifade ederek mahallede yaklaşık 20 bin nüfusu olduğunu belirtti.

“MAHALLEMİZ BARCELONA KENTİNE BENZETİLİYOR”

Yenişehir Mahalle Muhtarı Fatih Kaynar mahallenin dron ile görüntülendiğinde İspanya’nın Barcelona kentine benzetildiği ifade ederek, “Şu anda Yenişehir Mahallesi Muhtarlık binası önünde bulunuyoruz. Yenişehir Mahallemiz 1990 ile 1995 arasında tam olarak mahalle olarak inşa edildi. Yenişehir Mahallemiz en temiz, en ferah, plan ve proje açısından Sivas’ın en örnek mahallesidir. Özellikle de yeşil alanlar ile güzel bir mahalle. Çarşıya, otogara yakınlığı ile öne çıkan bir mahalledir. Yenişehir Mahallesi’nde 63 tane bloğumuz bulunuyor. Bin 800 tane de dairemiz bulunuyor. Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesi de Yenişehir Mahallesi’ne bağlı bulunmaktadır. Mahallenin kendisine ait iş merkezi, kasabı, manavı, oyun alanları hepsi mevcuttur. Mahallemizin yaklaşık 20 bin nüfusu bulunmaktadır. Mahallemiz havadan dron ile görüntülendiğinde İspanya’nın Barcelona kentine benzetildiği söyleniyor. Ben de bu mahallenin muhtarı olmaktan ve 14 yıl bu mahallede hizmet etmekten gurur duyuyorum” diye konuştu.

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