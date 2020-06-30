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Bu mazgallar kaldırımlardaki engelleri kaldıracak

KOCAELİ HABERLERİ  | 30.06.2020 12:15 | Son Güncelleme

İzmit Zincirlikuyu Caddesi’nde engelli vatandaşların dar kaldırımda daha rahat geçiş yapabilmesi için ağaç tabanlarına ağaç dibi mazgalları yerleştirildi.Engelli dostu bir şehir olma yolunda birçok projeyi hayata geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehrin birçok noktasında engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıracak adımlar atıyor.

İzmit Zincirlikuyu Caddesi’nde engelli vatandaşların dar kaldırımda daha rahat geçiş yapabilmesi için ağaç tabanlarına ağaç dibi mazgalları yerleştirildi.
Engelli dostu bir şehir olma yolunda birçok projeyi hayata geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehrin birçok noktasında engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıracak adımlar atıyor. Cadde ve yol kaldırımları üzerinde bulunan ağaçların taban kısmındaki toprak yerler, dar olan kaldırımlarda engelli ve diğer vatandaşların yürüyüş alanını kısıtlıyor. Özellikle engelli vatandaşların dar olan kaldırımda yürürken tehlike yaşamamasını amaçlayan Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, ihtiyaç duyulan kaldırımlarda bulunan 38 ağacın tabanına, ağaç dibi mazgalları yerleştirdi. Çalışma ile engelli vatandaşlar kaldırımlarda daha güvenli bir şekilde yürüyebilecek.
Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı atölyesinde Büyükşehir Belediyesi personelleri tarafından üretilen mazgallar, şehrin birçok noktasında kullanılıyor.

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