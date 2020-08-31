YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Bu mesajlara dikkat

Bu mesajlara dikkat

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 31.08.2020 18:17 | Son Güncelleme

Eskişehir’de bir şahıs, arkadaşından geldiğini düşünerek hediye çeki mesajına cevap vermesinin ardından sosyal medya hesabı çalındı.Edinilen bilgiye göre; olay Odunpazarı ilçesi Yıldıztepe Mahallesinde yaşandı.

Eskişehir’de bir şahıs, arkadaşından geldiğini düşünerek hediye çeki mesajına cevap vermesinin ardından sosyal medya hesabı çalındı.
Edinilen bilgiye göre; olay Odunpazarı ilçesi Yıldıztepe Mahallesinde yaşandı. İddialara göre, M.N.Ç. (22) isimli şahıs, internet üzerinden arkadaşına ait çalındığını bilmediği sosyal medya hesabı üzerinden hediye çeki mesajının geldiğini gördü. Arkadaşından geldiğini düşünerek mesaja cevap veren genç, daha sonra kendisinin de sosyal medya hesabının çalındığını fark ederek durumu 155 Polis İmdat Hattına bildirdi.
Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Esenyurt'ta yanlış anlaşılmaya esnaftan tekme tokat dayakEsenyurt'ta yanlış anlaşılmaya esnaftan tekme tokat dayak
Tarihi bölgede ilginç evlenme teklifiTarihi bölgede ilginç evlenme teklifi
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor Selahattin’i gönderdi
Kayserispor Selahattin’i gönderdi
Trakya çiftçisinin yüzünü yerli mısır "aga" güldürecek
Trakya çiftçisinin yüzünü yerli mısır "aga" güldürecek
Trafik kazası 1 ölü 2 yaralı
Trafik kazası 1 ölü 2 yaralı
Balıkesir'de "vira bismillah" diyecek balıkçılar palamut bolluğundan umutlu
Balıkesir'de "vira bismillah" diyecek balıkçılar palamut bolluğundan umutlu
Devasa obruk görenleri korkuttu
Devasa obruk görenleri korkuttu
Bolu Valisi Ahmet Ümit kentteki koronavirüs tedbirlerini değerlendirdi:
Bolu Valisi Ahmet Ümit kentteki koronavirüs tedbirlerini değerlendirdi:

Eskişehir Namaz Vakitleri 31 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:50
Sabah
06:18
Öğle
13:03
İkindi
16:43
Akşam
19:38
Yatsı
21:01

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler31 Ağustos Pazartesi

Alanönü Eczanesi
Odunpazari
Aynur Eczanesi
Odunpazari
Çobanoğlu Eczanesi
Odunpazari
Uras Eczanesi
Tepebasi
Melek Eczanesi
Tepebasi
Babadağ Eczanesi
Odunpazari
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Ayağa bile kalkamıyordum"
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Ayağa bile kalkamıyordum"
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Alpu Kaymakamı Öznay’ın makam aracı şehit evladının makam aracı oldu
Alpu Kaymakamı Öznay’ın makam aracı şehit evladının makam aracı oldu
Beylikova’da korona virüs denetimi
Beylikova’da korona virüs denetimi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.