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  4. Bu okulda yarıyıl tatili yok

Bu okulda yarıyıl tatili yok

KÜTAHYA HABERLERİ  | 20.01.2020 09:42 | Son Güncelleme

Gazi Emet Anadolu Lisesi’nin son sınıf öğrencileri, 12 günlük kampa girdi.18-29 Ocak tarihleri arasında planlanan ders çalışma ve etüt programı, sabah 08.00 da başlayıp gece saat 22.30 da sona eriyor.Okul Müdürü Ömer Uysal himayesinde Müdür Yardımcısı Hüseyin Özbeyaz mihmandarlığında öğretmenlerin de desteği ile uygulanan programda, öğrencilerin 12 günde ortalama 5 bin soru çözmeleri hedefleniyor.Okul Müdürü Ömer Uysal, yaptığı açıklamda, "Okulumuzun göz bebeği 12.

Gazi Emet Anadolu Lisesi’nin son sınıf öğrencileri, 12 günlük kampa girdi.
18-29 Ocak tarihleri arasında planlanan ders çalışma ve etüt programı, sabah 08.00 da başlayıp gece saat 22.30 da sona eriyor.
Okul Müdürü Ömer Uysal himayesinde Müdür Yardımcısı Hüseyin Özbeyaz mihmandarlığında öğretmenlerin de desteği ile uygulanan programda, öğrencilerin 12 günde ortalama 5 bin soru çözmeleri hedefleniyor.
Okul Müdürü Ömer Uysal, yaptığı açıklamda, "Okulumuzun göz bebeği 12. sınıflarımızı bir üst öğrenime geçişte daha iyi bölümlere yerlestirebilmek için yoğun gayret içerisindeyiz. İlçe Kaymakamımız Sayın Hasan Çiçek ve İlçe Miili Eğitim Müdürlüğü’nün desteği ile sene başından beri yapılan çalışmalar sonucunda okulumuzun net ortalaması bir hayli arttı. İnşallah güzel sonuçlar alacağız. Özellikle eğitimle ilgili okulumuza verdiği destekten dolayı ilçe Kaymakamımız Sayın Hasan Çiçek’e okulum adına teşekkürlerimi sunuyorum “şeklinde konuştu.
Gazi Emet Anadolu Lisesi’nin uyguladığı 12 günlük üniversite hazırlık programında ders ve deneme sınavları yanında, vizyona girmiş yeni filimlerin izlenimi, gezi, sosyal ve kültürel etkinlikler, sohbet ve söyleşiler ile çalışmalara zenginlik katılarak verimli bir bir program uygulanacağı açıklandı.

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