YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Bu okullar ilçeye büyük gurur yaşattılar

Bu okullar ilçeye büyük gurur yaşattılar

BALIKESİR HABERLERİ  | 16.05.2020 18:32 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit ilçesinden 8 okul, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları’ndan destek almaya hak kazandı.TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Destekleme Programı kapsamında Edremit’ten Hamiyyet Ferudun Sözen Özel Eğitim Uygulama Okulu, Edremit Anadolu Lisesi, Fikriye Mehmet Elberk Anadolu Lisesi, Akçay Şehit Halil Kantarcı Ortaokulu, Zeytinli Ortaokulu, Turhan Dökmecioğlu İmam Hatip Ortaokulu, Mevlana Ortaokulu ve Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Ortaokulu olmak üzere toplamda 8 okulun destek almaya hak kazandığı açıklandı.Bilinidiği üzere Balıkesir genelinde toplam 87 okul Bilim Fuarı Projesi desteklenmeye değer bulundu.

Bu okullar ilçeye büyük gurur yaşattılar

Balıkesir’in Edremit ilçesinden 8 okul, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları’ndan destek almaya hak kazandı.
TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Destekleme Programı kapsamında Edremit’ten Hamiyyet Ferudun Sözen Özel Eğitim Uygulama Okulu, Edremit Anadolu Lisesi, Fikriye Mehmet Elberk Anadolu Lisesi, Akçay Şehit Halil Kantarcı Ortaokulu, Zeytinli Ortaokulu, Turhan Dökmecioğlu İmam Hatip Ortaokulu, Mevlana Ortaokulu ve Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Ortaokulu olmak üzere toplamda 8 okulun destek almaya hak kazandığı açıklandı.
Bilinidiği üzere Balıkesir genelinde toplam 87 okul Bilim Fuarı Projesi desteklenmeye değer bulundu. Balıkesir genelinde Sındırgı ve Havran İlçeleri 11 proje ile en fazla projesi kabul edilen ilçeler oldu.
Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Özbek, “Çocuklarımızda merak uyandıracak becerilerini geliştirecek çalışmalara ihtiyacımız var. Bu noktada, Bilim fuarları, genç beyinlerin bilimin önemini kavrayıp, bu bilimsel bilgilerin gerçek yaşamdaki işleyişini fark etmelerini sağlayacak bir uygulama yönünden çok önemli. Okullarımızın düzenleyeceği bu bilim fuarları sayesinde öğrencilerimiz çeşitli çalışmalarını sergileyen çocuklarımız belki de ülke yararına olacak büyük bir buluşun mimarı olacaklardır. Bu nedenle çalışmalar boyunca emeği geçen tüm yönetici, öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını diliyorum”dedi.

Bu okullar ilçeye büyük gurur yaşattılar

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBurcu Esmersoy: Bu hayatta utanacak bir şeyim yokBurcu Esmersoy: Bu hayatta utanacak bir şeyim yok
Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Düzce Belediyesi denetimlere devam ediyor

Düzce Belediyesi denetimlere devam ediyor

Büyükşehirden Mustafakemalpaşa’ya yatırım yağmuru

Büyükşehirden Mustafakemalpaşa’ya yatırım yağmuru

Emet polisi gecede maske kontrolü yapıyor

Emet polisi gecede maske kontrolü yapıyor

Vali Toraman, ilçelerdeki Korona virüs tedbirlerini denetledi

Vali Toraman, ilçelerdeki Korona virüs tedbirlerini denetledi

“Yeni fiyatlarla kısa mesafede yolcunun, uzun mesafede otobüsçünün cebi yorulacak”

“Yeni fiyatlarla kısa mesafede yolcunun, uzun mesafede otobüsçünün cebi yorulacak”

Gemi atığı değil polen kümesi

Gemi atığı değil polen kümesi

Balıkesir Namaz Vakitleri 16 Mayıs Cumartesi

İmsak
04:03
Sabah
05:46
Öğle
13:10
İkindi
17:03
Akşam
20:24
Yatsı
21:59

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler16 Mayıs Cumartesi

Balkır Eczanesi
Merkez
Deniz Eczanesi
Merkez
İlter Eczanesi
Merkez
Akın Eczanesi
Ayvalik
Aysun Eczanesi
Ayvalik
Büyük Eczanesi
Ayvalik
Bandırma Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Turizm cenneti Erdek’te kartpostallık görüntüler

Turizm cenneti Erdek’te kartpostallık görüntüler

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Jandarma yasağa uymayan 59 kişiye para cezası kesti

Jandarma yasağa uymayan 59 kişiye para cezası kesti

Emniyet Müdürü görevi başında kalp krizi geçirdi

Emniyet Müdürü görevi başında kalp krizi geçirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.