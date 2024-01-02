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Bu otlar sadece Ege pazarında bulunuyor

02.01.2024 11:59 | Son Güncelleme:
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Aydın’ın dağlarında kendiliğinden yetişen ve sadece Ege pazarlarında bulunabilen iğnelik, turp otu, dalgan otu, ekşi kulak gibi birçok türdeki otlar pazar tezgahlarını süslerken, sağlıklı beslenmek isteyen vatandaşların da ilgisini çekiyor.

Birçok ilde ot denince maydanoz ve dereotu gibi ürünler akla gelirken Ege Bölgesi, sofraları süsleyen yüzlerce ot türüyle öne çıkıyor. Aydın başta olmak üzere sadece Ege’deki illerde bulunabilecek birbirinden farklı ot çeşitlerini tadan bir daha vazgeçemiyor. Adeta Ege mutfağının temelini oluşturan iğnelik, turp otu, dalgan otu, ekşi kulak gibi otlar, sağlıklı beslenmek ve yerel lezzet tatmak isteyenlerin de ilgisini çekiyor. Semt pazarlarına getirilen doğal otlar, hem lezzetleriyle damak çatlatırken hem de sağlık açısından sunduğu birçok faydası olduğu biliniyor.

Yağmurların ardından kendini gösteren ve köylüler tarafından toplanıp tezgahlara getirilen binbir çeşit otlara vatandaşlar yoğun talep gösterirken, fiyatlarının da uygun olması vatandaşların tercih sebepleri arasında yer alıyor.

“SADECE BURALARDA BULABİLİRLER”

Aydın’a özgü otların doğal olarak kendiliğinden yetiştiğini ifade eden pazarcı esnafı 63 yaşındaki Havva Sevik, “Bunları zeytinliklerimizden topluyoruz. Turp otu, dağ rokası, ısırgan otu, ebegümeci gibi otlarımız var. Sabahtan bayağı çeşit otlarımız vardı. İğnelik otu gibi ama satıldı sabahtan. Bu otlarımız kendiliğinden doğada yetişiyor. Yağmur yağınca çıkıyor. Kendi yetişiyor. Su, ilaç, gübre yok doğal yani. Aydın yöresine ait otlar. Aydın’ımıza özel otlarımız. Aydın’dan başka hiçbir yerde yetişmez bunlar. Başka hiçbir yerde bulamazsınız. Aydın’ın otları meşhurdur zaten. Turp otlarının hem ekşilemesi hem kavurması oluyor. Dağ rokasını yemeklerinde yanında salata olarak kullanılıyor. Isırganın köftesi olur böreği olur. Ebegümecinin de kavurması güzel. Otlarımızın hepsinin bağı 10 TL” dedi.

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