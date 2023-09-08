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Bu parkta çocuklar, hem eğleniyor hem de elektrik üretiyor

08.09.2023 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde yeni nesil park olarak nitelendiren ’Sürdürülebilir Yaşam Parkı’, gerçekleştirilen açılış töreni ile hizmete girdi.

Bu parkta çocuklar, hem eğleniyor hem de elektrik üretiyor

Nilüfer Belediyesi ve Hitachi Astemo Türkiye işbirliği ile yapılan parkta çocuklar eğlenirken parkın ihtiyacı olan elektriği de üretiyor.

Bursa’nın Nilüfer ilçesi 23 Nisan Mahallesi’nde açılışı gerçekleştiren Sürdürülebilir Yaşam Parkı’nda yeni nesil oyuncaklar yer alıyor. Oyuncakların içinde bulunan dinamolar sayesinde çocuklar eğlenirken bir yandan da parkın aydınlatması için ihtiyaç duyulan elektrik enerjisi üretiliyor. Ayrıca parkta bulunan sistemle yağmur suyu toplanarak parktaki yeşil alanların sulanmasında kullanılıyor.

KENDİ KENDİNE YETEN BİR PARK

Hitachi Astemo Türkiye ve Nilüfer Belediyesi iş birliğinde yapılan parkın açılış törenin de konuşan Hitachi Astemo Türkiye Genel Müdürü Murat Bayram, “Bu proje ilk masaya geldiğinde, fikir olarak çıktığında açıkçası ve bu ana kadar sürekli iki kelime benim zihnimde yer aldı. Ana kelime sürdürülebilirlik, ikincisi ise çocuklar. İlkiyle devam etmek istersem şu an dünyanın en büyük tehdidi küresel ısınma, iklim eşitliği, su ve havanın kirliliği. Baktığımızda bu projeyle birlikte bu problemlere parmak basma ve alternatif çözümleri de en azından masaya yatırma, bir farkındalık oluşturma açısından bu projeyi devreye aldığımız için çok mutlu ve gururluyuz. Gerçekten çok farklı ve özel bir proje. Neden derseniz içeriğinde dinamolarla, güneş enerjisi panelleriyle ve rüzgar tribünleriyle kendi enerjisini üreten bir park ve bu enerjiyi depolanan enerjiyle aydınlatma sağlanacak parkın farklı drenaj sistemleriyle yağmur suları toplanıyor, depolanıyor. Bu depolanan su parkın sulama sisteminde kullanılacak. Birçok yerden baktığınızda gerçekten de bu detaylarıyla fark oluşturan bir proje. Tamamen kendi kendine yetebilen bir park konumunda” ifadelerini kullandı.

“ÇOCUKLARIMIZIN ÇEVRE BİLİNCİNİ OLUŞTURACAK NİTELİKTE HAZIRLANDI”

Parkın 6 bin metrekare alan üzerinde çocuklara çevre ve iklim bilincini aşılamak amacıyla projelendirildiğini belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Bugün de içinde bulunduğumuz çağın ihtiyaçlarına uygun yani tam anlamıyla yeni nesil bir parkı hizmete sunmanın da bu anlamda mutluluğunu yaşıyoruz. Burada bizim en büyük destekçimizi Türkiye’nin çok değerli genel müdürüne ve değerli ailelerine çok teşekkür ediyorum. Kendileri böylesine büyük güzel firmaların aslında doğayla barışık ve bu anlamda yardımsever bir firmaların daha da fazla artmasını temennisi içerisindeyiz. En azından bakış açılarınızın ve gerçekten gelecekle ilgili kaygılarınızın firmaların kaygılarının olması bizleri gelecek açısından umutlandırıyor. Nilüfer Belediyesi olarak iklim değişikliği ile mücadele etmeye, doğal kaynakların ve enerjinin de verimli kullanılmasına yönelik faaliyetleri yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Yani geçtiğimiz yıllarda iklim yılı ilan etmiştik ve bu sürdürülebilir ve iklim dostu bir kent oluşturmak için çabalarımızı da o yıllarda yaptığımız bazı etkinliklerde sürdürdük. Tabi o bir yılla sınırlı bir şey değil. Sürdürülebilir bir çalışmanın ilk başlangıcıydı. Hitachi Astemo Türkiye iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz bu parkta doğa dostu ve çevreci kimliğiyle örnek bir park olarak bugün açıyoruz. Parkımız 6 bin metrekare alan üzerinde kurulu ve oyun gruplarında çocuklarımızın çevre bilincini oluşturacak nitelikte hazırlandı. Kendi elektriğini üretecek. Çevre sürdürülebilir özellikleriyle örnek olacağını düşünüyoruz. Bundan sonraki parklarımızın da ve yeni nesil park anlayışı içerisinde buna göre oluşacağı umudunu ve biz de bu planlarımızı yapacağız” şeklinde konuştu.

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