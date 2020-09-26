Bu pazara ilçe dışından bile geliyorlar

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde her Cumartesi günü kurulan ve evlerde yapılan yoğurt, peynir gibi ürünlerin satıldığı ‘Yöresel Ürünler Pazarı’na vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Doğal ve yöresel ürünlerden almak için pazara ilçe dışından da müşterilerin geldiği öğrenildi.

Şuhut Pazar Mahallesi’nde kurulan Yöresel Ürünler Pazarı’nda, ilçede yapılan yöresel ürünler görücüye çıkıyor. Pazar esnafı evlerde yaptıkları yoğurt, peynir ve kaymak gibi yöresel ürünleri satmak için akşama kadar tezgahlarının başında bekliyor. Müşteri ise uygun fiyatta yerli yöresel ürünler almanın mutluluğunu yaşıyor. Pazarda doğal peynir 25, kese yoğurt 30, tabakta kaymak ise 15 TL’den alıcı buluyor.

Tezgah açmak için 03.00’da kalkıyorlar

Şuhut Yöresel Ürünler Pazarında esnaflık yapan Medine Dursun pazarda tezgah açmak için sabah 03.00’da kalktıklarını ve hazırlıklara başladıklarını ifade etti. Evlerde yaptıkları peynir ve yoğurtları pazarda satarak aile bütçesine katkı sağladıklarını kaydeden Dursun, “Yöresel ürünleri evde yapıp gelip burada satıyoruz’’ dedi.

Kamil Gültekin isimli esnaf ise peynir ve kaymak sattığını belirterek, “Tabakta kaymağı 15 liradan, yoğurt 35 lira kesesi, peynir ise 25 liradan satıyoruz. Peynir ve kaymağı köylerden buraya getirip satıyoruz. Allah bereket versin para kazanıyoruz” diye konuştu.

