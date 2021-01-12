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Bu proje 30 ilde uygulanacak

12.01.2021 16:59 | Son Güncelleme:
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2020 yılında 4 pilot ilde uygulanmaya başlanan “Etçi ve Kombine Irkların Suni Tohumlama Uygulamaları İle Yaygınlaştırılması Projesi” Sivas dahil olmak üzere 30 ilde uygulanacak.Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü “Etçi ve Kombine Irkların Suni Tohumlama Uygulamaları İle Yaygınlaştırılması Projesi” toplantısına ev sahipliği yaptı.

2020 yılında 4 pilot ilde uygulanmaya başlanan “Etçi ve Kombine Irkların Suni Tohumlama Uygulamaları İle Yaygınlaştırılması Projesi” Sivas dahil olmak üzere 30 ilde uygulanacak.
Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü “Etçi ve Kombine Irkların Suni Tohumlama Uygulamaları İle Yaygınlaştırılması Projesi” toplantısına ev sahipliği yaptı. Toplantı iki oturum halinde gerçekleştirildi. Hayvancılık Genel Müdürlüğü Islah ve Geliştirme Daire Başkanı Adem Bölükbaşı’nın başkanlık ettiği toplantıya 11 ilin Tarım ve Orman Müdürleri, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürleri ve Bakanlık personelleri katılım gösterdi. Başkan Adem Bölükbaşı toplantıda yaptığı konuşmada, “ Toplantıya ev sahipliği yapan Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne teşekkür ederiz. 2020 yılında dört pilot ilde uygulamaya başladığımız “Etçi ve Kombine Irkların Suni Tohumlama Uygulamaları İle Yaygınlaştırılması Projesi” Sivas dâhil 30 ilde uygulanacak. Sayın Bakanımızın da desteği ile projemizi başlattık’’ dedi.
Ocak ayından sonra sahaya inilecek
Bölükbaşı, Ocak ayından sonra sahaya ineceklerini belirterek, “İlimiz hayvan sayısı ve potansiyeli dikkate alındığında özellikle coğrafi şartlardan dolayı ulaşımı zor veya uzak dezavantajlı bölgelere kamu hizmeti götürmek amaçlanmaktadır. Ocak ayı itibariyle bölgesel toplantılarımızı tamamladıktan sonra düğmeye basarak sahaya inmiş olacağız. Projemizin uygulanması aşamasında hepinize kolaylıklar diliyorum” dedi.
Konuşmanın ardından Bakanlık personeli tarafından proje hakkında genel bilgiler verildi ve projenin uygulama aşaması hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

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