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Bu proje 450 aileye ekmek kapısı olacak

21.01.2021 13:20 | Son Güncelleme:
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Aydın’ın Karacasu ilçesinde ilçenin tanıtımı ve ekonomiye destek için 2021 yılının ilk projesi olarak hayata geçirilen ‘Karacasu için birlik olalım’ proje çalışmaları sürüyor.

Aydın’ın Karacasu ilçesinde ilçenin tanıtımı ve ekonomiye destek için 2021 yılının ilk projesi olarak hayata geçirilen ‘Karacasu için birlik olalım’ proje çalışmaları sürüyor. 450 aileye ekmek kapısı olacak olan çalışmaları yakından takip eden Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, halka seslenerek “2021 yılı Karacasu için tanıtım ve proje yılı olacak. Bu kapsamda “Karacasu İçin Birlik Olduk” isimli ilk projemizle en az 450 aileye ekmek kapısı olacak bu tesiste bölgemizde yetiştirilen ürünlerin kurutması yapılacak” dedi.

Karacasu’ya bağlı Yenice Mahallesinde bulunan ve uzun yıllar Jandarma Kontrol Noktası olarak hizmet veren alanda inşaat çalışmalarına başlanan tesiste incelemelerde bulunan Başkan Zeki İnal, Ziraat Odası Başkanı İsa Sevinç ve Karacasu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mustafa Geçmez, tesisin en kısa sürede hizmete açılabilmesi için yoğun çaba sarf ediyor.
Başkan İnal yaptığı açıklamada; “Mahallemizde geçtiğimiz yıllarda Jandarma Komutanlığı olarak görev yapan şimdi ise atıl durumdaki binada Kaymakamlığımız, Karacasu Belediye Başkanlığı ve Ziraat Odası ortaklığında “Karacasu için birlik olalım” projesi kapsamında GEKA destekleri ile Meyve Kurutma Atölyesi yapım tadilatları yapılıyor. Aydın Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy’un destekleri ile Karacasu’nun tanıtımı için 2021 yılını turizm yılı ilan ettik. Aydın Valimiz Hüseyin Aksoy’un talimatları ile ilçe Kaymakamımız Ahmet Soley başta olmak üzere belediyemiz, Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu ve ziraat odamızın ortaklığında gerçekleştirilen, 450 kadın, engelli ve gencimize iş imkanı sağlayacak olan ‘Karacasu İçin Birlik Olalım’ Projesini ilk projemiz olarak hayata geçirdik. Proje kapsamındaki Kuru Meyve Üretim Tesisi’nde çalışmalarımız sürüyor. Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, bölgemizdeki yerel Ürünlerin işleneceği üretim alanı, satış alanı ve farklı şekillerde kullanılacak tüm kısımlarda tadilat çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından tesis açılarak üretime 1 Haziran’da başlayacak. İlk projemiz ilçemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.

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