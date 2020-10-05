YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Bu proje ile teknoloji KOBİ’ler için daha bir anlam kazanıyor

Bu proje ile teknoloji KOBİ’ler için daha bir anlam kazanıyor

AYDIN HABERLERİ  | 05.10.2020 17:59 | Son Güncelleme

Güney Ege Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında AYTO Kadın Girişimciler Kurulu girişimleri ile hazırlanan Teknoloji Öğrenme ve Uygulama Merkezi Fizibilite Projesi GEKA tarafından destek almaya hak kazandı.

Güney Ege Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında AYTO Kadın Girişimciler Kurulu girişimleri ile hazırlanan Teknoloji Öğrenme ve Uygulama Merkezi Fizibilite Projesi GEKA tarafından destek almaya hak kazandı. Aydın’ın ekonomisi, rekabet gücü ve kalkınması açısından önemli yere sahip KOBİ’lerin üretim pazarlama ve yönetim süreçlerinde teknolojiyi nasıl kullanacaklarını kavramaları ve firmaların işletmelerinde bu teknolojiyi maliyet avantajı sağlayarak uygulamasına imkan tanıyan bir merkezin fizibilitesinin çıkarılmasını hedefleyen proje ile ülkemizde teknoloji tasarım ve öğrenme alanında bir ilk gerçekleştiriliyor. Proje ile günümüzde endüstri 4.0 ve salgın gibi durumların beraberinde getirdiği dijital dönüşümün KOBİ’lere etkisinin analiz edildiği fizibilite ile çizilen yol haritası sayesinde KOBİ’lerin değişen teknolojiye uyum sağlaması ve ileride yapılacak girişimler için yol gösterici olması amaçlanıyor.
Bu kapsamda Aydın Ticaret Odası meslek grupları ile gerçekleştirilen komite toplantılarına proje kapsamında fizibilite çalışmasını yürütecek olan yüklenici firmanın katılımı ile proje, merkezin amacı ve faaliyetleri anlatılarak firma temsilcilerinin görüşleri, faaliyet gösterdikleri sektörde teknoloji açısından yaşadıkları problemler ve teknolojiden beklentileri ele alındı. Yapılan görüşmeler neticesinde söz konusu merkezin ilde kurulması için temel teşkil eden Teknoloji Öğrenme ve Uygulama Merkezi fizibilitesi için bilgi ve görüş paylaşımı yapılarak bulut, bilişim teknolojilerinden ve sektör bazlı farklı teknoloji uygulamalarının kullanımlarından örneklemeler yapıldı.
Toplantıda konuşan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, “Teknoloji hayatımızın bir parçası. Bunu gelişen çağ ve son zamanlarda etkili olan Korona virüs salgını nedeniyle daha da yakından hissettik. Odamız Kadın Girişimciler Kurulu tarafından hayata geçirilecek olan bu proje ile ilimizde teknoloji alanında bir ilk gerçekleştiriliyor. AYTO olarak üyelerimizin ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte bu tarz projelerin her zaman destekçisiyiz” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yine ortaya çıktılar! Yer: Taksim... '1 saati 5 lira' Yine ortaya çıktılar! Yer: Taksim... '1 saati 5 lira'
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Köpeğe çarpan otomobil hurdaya döndü
Köpeğe çarpan otomobil hurdaya döndü
ATSO Başkanı Çetin: "Tüketici enflasyonu beklentilerin altında kaldı"
ATSO Başkanı Çetin: "Tüketici enflasyonu beklentilerin altında kaldı"
Edirne'de sulama kanallarında sıkışan balıklar doğal alanlarına salınıyor
Edirne'de sulama kanallarında sıkışan balıklar doğal alanlarına salınıyor
Bodur zeytin umut oldu
Bodur zeytin umut oldu
GMİS,MTA bölge müdürlüklerini ziyaret etti
GMİS,MTA bölge müdürlüklerini ziyaret etti
Batman’da 8 bin ton asfalt serimi yapılacak
Batman’da 8 bin ton asfalt serimi yapılacak

Aydın Namaz Vakitleri 5 Ekim Pazartesi

İmsak
05:41
Sabah
07:01
Öğle
13:02
İkindi
16:18
Akşam
18:53
Yatsı
20:08

Aydın Nöbetçi Eczaneler 5 Ekim Pazartesi

Abacı Eczanesi
Merkez
Kozdibi Eczanesi
Merkez
Şener Eczanesi
Merkez
Zafer Eczanesi
Merkez
Derya Eczanesi
Kusadasi
Samyeli Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Polisin Dikkati Suç Makinasını Yakalattı
Polisin Dikkati Suç Makinasını Yakalattı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Didim Belediyesi'nden Ücretsiz Lunapark Eğlencesi…
Didim Belediyesi'nden Ücretsiz Lunapark Eğlencesi…
Kuşadası'nda Çevre Haftası Etkinlikleri Pazar Günü Başlıyor
Kuşadası'nda Çevre Haftası Etkinlikleri Pazar Günü Başlıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.