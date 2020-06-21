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Bu projeyle hem toprak, hem çiftçi kazanacak

BURSA HABERLERİ  | 21.06.2020 12:56 | Son Güncelleme

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, ilçe çiftçisine yönelik destek çalışmalarına bir yenisi daha ekleyerek, hem toprağa hem üreticilere verdiği değeri gözler önüne seriyor.Mustafakemalpaşa Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, atıl durumda bulunan tarım arazilerinin tarıma geri kazandırılması maksadıyla yürüttüğü çalışmaları düzenlenen toplantıda muhtarlar ve ilçede faaliyet gösteren 30’a yakın Tarımsal Kooperatifin Başkanlarına tanıttı.Meclis salonunda düzenlenen tanıtım toplantısında Belediye Başkan Yardımcısı Erol Pektez ve Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Kemal Aydın da hazır bulunurken atıl durumdaki arazilerin bitkisel üretimde kullanılmasını teşvik etme, geliştirme ve destekleme projeleri anlatıldı.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, ilçe çiftçisine yönelik destek çalışmalarına bir yenisi daha ekleyerek, hem toprağa hem üreticilere verdiği değeri gözler önüne seriyor.

Mustafakemalpaşa Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, atıl durumda bulunan tarım arazilerinin tarıma geri kazandırılması maksadıyla yürüttüğü çalışmaları düzenlenen toplantıda muhtarlar ve ilçede faaliyet gösteren 30’a yakın Tarımsal Kooperatifin Başkanlarına tanıttı.Meclis salonunda düzenlenen tanıtım toplantısında Belediye Başkan Yardımcısı Erol Pektez ve Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Kemal Aydın da hazır bulunurken atıl durumdaki arazilerin bitkisel üretimde kullanılmasını teşvik etme, geliştirme ve destekleme projeleri anlatıldı. İlçede tarımsal faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, birlik ve kooperatiflerini tek bir çatı altında toplayan ‘Mustafakemalpaşa Önder Çiftçi Derneği’ hakkında katılımcılara üyelik işlemlerini içeren bilgilendirme yapıldı.

Önderliğini Mustafakemalpaşa Belediyesi’nin üstlendiği derneğin bitkisel ve hayvansal üretime yönelik sürdürülebilir kalkınma hedefleri Muhtarlar ve Kooperatif Başkanlarıyla paylaşılarak görüş alışverişinde bulunuldu. Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, alternatif ürün çeşitliliğini sağlamak, istihdam olanaklarını arttırmak için çalışmalar yaptıklarını belirterek sağlanacak desteklerle hem toprak, hem çiftçi kazansın diye atıl durumdaki arazileri yeniden çiftçilerle buluşturmak istediklerini söyledi.

"Destek vermeye hazırız"
Başkan Kanar, Tarımsal faaliyetlerin arttırılması, geliştirilmesi ve tarım ekonomisine katkı sağlamak için çiftçilere gereken desteği vermeye hazır olduklarını söyleyerek, “Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüzün ardından şimdide belediyemiz önderliğinde ‘Mustafakemalpaşa Önder Çiftçi Derneği’ni kurduk hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Başkan Kanar, "Bitkisel ve hayvansal üretime yönelik sürdürülebilir kalkınma hedeflerimizi gerçekleştireceğimiz derneğimizin kuruluş aşamasından faaliyete başlamasına kadar olan süreçte elini taşın altına koyan kıymetli katılımcılara şükranlarımı sunuyorum. Mustafakemalpaşalı çiftçilerimiz için el birliğiyle, canla başla çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

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