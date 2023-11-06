MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bu sefer dekolte vermedi! Salma Hayek bu sefer rüküş bulundu

Bu sefer dekolte vermedi! Salma Hayek bu sefer rüküş bulundu

05.11.2023 14:23 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Los Angeles Sanat Müzesi tarafından dün düzenlenen 2023 LACMA ART + Film Gala'sında Salma Hayek de vardı. ünlülerin akın ettiği gecede derin dekolteli seçimlerle dikkat çeken Hayek bu sefer gecede 0 dekolteyle yer aldı. Güzel oyuncunun kıyafeti sosyal medyada 'rüküş' olarak yorumlandı.

Bu sefer dekolte vermedi! Salma Hayek bu sefer rüküş bulundu

Los Angeles Sanat Müzesi tarafından dün düzenlenen 2023 LACMA ART + Film Gala, ünlü isimleri bir araya getirdi.

Gucci'nin sponsorluğunda düzenlenen gecede Kim Kardashian, Jennifer Lopez, Heidi Klum ve Salma Hayek gibi yıldızlar Gucci imzalı elbiseleriyle kırmızı halının öne çıkan isimleri oldu.

32
2009 yılında iş insanı Francois-Henri Pinault ile nikah masasına oturan Hayek geceye de milyarder eşiyle katıldı.

333
Fit halleriyle sık sık gündeme gelen güzel oyuncu bu sefer dekolteli bir seçim yapmayarak dikkat çekti. İddialı seçimleriyle de tanınan Salma Hayek'in tarzı bazı hayranları tarafından rüküş bulunurken bazı hayranları ise oyuncuyu çok beğendi.

asaas

Günün Magazin olayları


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Feyza Altun, fenomen Özlem Öz'ün peşinde! "Profilini temizliyormuşsun..."Feyza Altun, fenomen Özlem Öz'ün peşinde! "Profilini temizliyormuşsun..."
Kocasının yanında üstsüz güneşlenip o anları paylaştıKocasının yanında üstsüz güneşlenip o anları paylaştı
Ünlü model durmuyor! Noel pozu 'yok artık' dedirttiÜnlü model durmuyor! Noel pozu 'yok artık' dedirtti
Anahtar Kelimeler:
Salma Hayek ele

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Ölümle aralarında boru var! Her gün buradan okula gidiyorlar

Ölümle aralarında boru var! Her gün buradan okula gidiyorlar

Merrell outdoor bot indirimde! Su geçirmez, dayanıklı, rahat...

Merrell outdoor bot indirimde! Su geçirmez, dayanıklı, rahat...

Üniformalarının hasta ettiğini söylediler

Üniformalarının hasta ettiğini söylediler

Sokakta yürüdüğü sırada kafasına aniden köpek düştü

Sokakta yürüdüğü sırada kafasına aniden köpek düştü

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2'de indirim

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2'de indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.