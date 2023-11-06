Bu sefer dekolte vermedi! Salma Hayek bu sefer rüküş bulundu

Los Angeles Sanat Müzesi tarafından dün düzenlenen 2023 LACMA ART + Film Gala, ünlü isimleri bir araya getirdi.

Gucci'nin sponsorluğunda düzenlenen gecede Kim Kardashian, Jennifer Lopez, Heidi Klum ve Salma Hayek gibi yıldızlar Gucci imzalı elbiseleriyle kırmızı halının öne çıkan isimleri oldu.



2009 yılında iş insanı Francois-Henri Pinault ile nikah masasına oturan Hayek geceye de milyarder eşiyle katıldı.



Fit halleriyle sık sık gündeme gelen güzel oyuncu bu sefer dekolteli bir seçim yapmayarak dikkat çekti. İddialı seçimleriyle de tanınan Salma Hayek'in tarzı bazı hayranları tarafından rüküş bulunurken bazı hayranları ise oyuncuyu çok beğendi.









