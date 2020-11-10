Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehre yeni bir spor salonu ile 2 adet kapalı tenis kortu kazandıracaklarını belirterek, spor salonunun aynı zamanda engellilerin kullanımına uygun ve zihinsel engelli çocukların sportif faaliyetler yapmalarını sağlayacak şekilde tasarlandığını açıkladı.

Başkan Büyükkılıç, yaptığı açıklamada, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Erciyes Üniversitesi karşısındaki Engelsiz Yaşam Merkezi Kompleksi içerisinde yer alacak Spor Salonu ve Kapalı Tenis Kortu’nun temelinin Perşembe günü atılacağını belirtti.

TÜM HALKIMIZ FAYDALANABİLECEK

Yaklaşık bin metrekarelik alana sahip olacak muhteşem proje sayesinde aynı zamanda tüm engellilerin de spor yapma imkânı bulacağını belirten Başkan Büyükkılıç, şu bilgileri verdi:

“Engelsiz Yaşam Merkezi Kompleksi içerisinde yer alan spor salonumuz ile iki adet kapalı tenis kortunun temelini atacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Tüm vatandaşlarımızın kullanımına açık olacak spor salonunu projelendirirken engelli vatandaşlarımıza özel önem verdik. Tüm engelli vatandaşlarımızın kullanımına uygun tasarlanan bu projenin Türkiye’ye örnek gösterileceği inancındayım. Salonda gündüzleri tesis bünyesinde eğitim gören zihinsel engelli çocukların sportif faaliyetler yapmalarını sağlayan, akşamları ve hafta sonları ise kent halkının kullanımına açılması planlanan bir spor yapısı olacak. Yaklaşık bin metrekare inşaat alanına sahip olacak proje bünyesinde kapalı voleybol, hentbol ve basketbol sahası, tribün-seyirci izleme alanı, antrenman salonu, bay-bayan soyunma-wc-duşlar ve idari ofisler bulunacak. Engelli vatandaşlarımız için her şey düşünüldü ve ona göre tasarlandı. İnşallah bu spor merkezi engel tanımayacak. Spor hepimizin bir yaşam biçimidir, özel vatandaşlarımızın spor yapmaları ve spora kazandırılmaları için, sporda tüm engelleri kaldırmak için çalışıyoruz. Kentimize ve engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. ”

KAPALI TENİS KORTU’NUN DA TEMELİ ATILIYOR

Başkan Büyükkılıç, Kapalı Tenis Kortu’nun da temelinin atılacağını belirterek, “Kötü hava koşullarında vatandaşlarımızın tenis sporunu yapabilmelerine olanak sağlayan bir kapalı spor yapısının da temelini atacağız. Yaklaşık bin 450 metrekare inşaat alanına sahip olacak proje bünyesinde 2 adet kapalı tenis kortu, bay-bayan soyunma-wc-duşlar ve idari ofisler bulunuyor. Hayırlı olsun” diye konuştu.

