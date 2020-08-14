Bu tesiste dede torun bir arada

Melikgazi Belediyesi’nin İldem’de hayata geçireceği Eski Çınarlar Yaşam Merkezi ve Akıl Küpü Kitap Kafe’nin tanıtım töreni AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin katılımı ile gerçekleştirildi.

Tanıtım törenine AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, İl Müftüsü Şahin Güven, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Emine Timoçin katıldı.

Dede ile torunun bir arada olacağı tesisin tanıtım töreninde konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Burada vatandaşlarımızın oturacak keyifli zaman geçirecek bir tesisi yoktu. Ben seçim zamanı kendilerine söz vermiştim. Bugün bu vaadimizi gerçekleştiriyoruz inşallah. Gençlerimize de merkeze gitmeden mahallerinde ders çalışmalarını sağlayacak kütüphane gibi güzel mekânlar yapıyoruz. Burada emekli abilerimiz zaman geçirecekler. Burada gençlerimiz ve yaşlılarımız el ele verip birlikte zaman geçirecekler ve tecrübe paylaşımı da yaşamış olacaklar. Akıl Küpü Kitap Kafe’de güzel ve keyifli bir zaman geçirecekler. Burada hem ATM’ler hem de PTT’ye yer verdik. Tesiste 80 öğrenci kapasiteli, etüd odası yer alan, 4 ayrı çalışma grup odası bulunan, 45 kişilik kapalı sosyal alanlı ve 60 kişilik açık sosyal alanları bulunuyor. Dolayısıyla İldem Merkezine böylesine güzel ve işlevsel bir tesisi kazandırıyoruz. Büyüklerimizi rehber edinmek lazım. Bizde belediye olarak hem yaşlılar hem gençlerimiz için çalışmalar yapıyoruz. 6 tane eğitim tesisimizi gençlerimiz için oluşturduk. Bu ilk uygulamayı burada başlattık. Bu gibi projelerimizi gençlerimiz ve eski çınlarımız için birçok yerde hayata geçireceğiz. Melikgazi’mizi ileriye taşımak adına seçim projelerimizi bir bir gerçekleştiriyoruz. Melikgazi’mize şimdiden hayırlı olsun.” dedi.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ise, “Bizim en önemli kurumumuz aile. Böyle bunun gibi hem gençlere hem de yaşlılarımıza özel dolu dolu zaman geçirecekleri mekânlar yapılması beni çok mutlu etti. Çok sevdim bu projeyi. Birlik ve beraberlik içinde güzel işler yapıyoruz. Rabbim daha güzel hizmetler yapmayı nasip etsin. Bu projeden dolayı Mustafa Başkanımızı tebrik ederim. Hayırlı olsun.” diye konuştu.

