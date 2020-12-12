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Bu tesiste yılda 700 ton salça, 250 ton ayva, 50 ton nar, 100 ton sebze işleniyor

BİLECİK HABERLERİ  | 12.12.2020 13:49 | Son Güncelleme

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Osmaneli Belediyesi Yöresel Ürün Üretim ve Paketleme Tesisini ziyaret ederek, “Bu tesiste yılda 700 ton salça, 250 ton ayva, 50 ton nar, 100 ton sebze işleniyor” dedi.Bilecik Valisi Bilal Şentürk ve beraberindekiler Osmaneli ziyaretleri kapsamında Osmaneli Belediyesi Yöresel Ürün Üretim ve Paketleme Tesisini ziyaret etti.

Bu tesiste yılda 700 ton salça, 250 ton ayva, 50 ton nar, 100 ton sebze işleniyor

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Osmaneli Belediyesi Yöresel Ürün Üretim ve Paketleme Tesisini ziyaret ederek, “Bu tesiste yılda 700 ton salça, 250 ton ayva, 50 ton nar, 100 ton sebze işleniyor” dedi.
Bilecik Valisi Bilal Şentürk ve beraberindekiler Osmaneli ziyaretleri kapsamında Osmaneli Belediyesi Yöresel Ürün Üretim ve Paketleme Tesisini ziyaret etti. Osmaneli Belediye Başkan Vekili Yalçın Yağız’ın tesis hakkında bilgi verdiği Vali Şentürk, “Tesis yılda 4 bin 500 ton domates işleyerek yılda mevsimlik 650-700 ton salça üretiyor. Aynı tesislerde 250 ton ayva, 50 ton nar, 100 ton sebze işleyen tesis artan pazar talebini karşılayacak yeni yatırımlarda yapacağı bilgisini aldık” dedi.

Bu tesiste yılda 700 ton salça, 250 ton ayva, 50 ton nar, 100 ton sebze işleniyor

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