Bu yıl bayramlaşma sosyal medyada

Pandemi süreci ile hayatımıza giren sosyal mesafe ve sokağa çıkma yasakları ile bu sene Ramazan Bayramı’na daha önce hiç deneyimlemediğimiz bir şekilde hazırlandığımızı dile getiren SODİGEM uzmanları, bu süreçte öne çıkan dijital bayram kutlamalarına dikkat çekti.

Korona virüs pandemisi sürecinin, 2020 yılında hem milli hem de dini bayramlarımızı kutlamadaki dijital alışkanlara da yön verdiğini dile getiren Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) uzmanları, özellikle dijital tebrik mesajlarının bu süreçte en çok öne çıkan kutlama şekli olduğunu dile getirdi.

Bayram harçlıkları havale yoluyla gönderiliyor

Bu bayram harçlıkların havale yolu ile yollanacağını ve bazı şirketlerin, gençlerin akrabalarından harçlık isteyebilecekleri mobil uygulamaları dahi kullanıma soktuğunu dile getiren SODİGEM uzmanları, “Bu bayramda el öpmeler ve ikramlar emojiler ile gerçekleşirken, bayramlaşmalar ise video konferans programları aracılığıyla yapılan konuşmalar ve mesajlar ile gerçekleşecek gibi görünüyor. Çocukların bayram ruhunu kaybetmemesi için yapılan bayramlık alışverişleri ise online olarak gerçekleştiriliyor. Bir bayram geleneği olarak bayramın ilk günü bir araya gelen aile bireyleri kalabalık aile fotoğraflarını sosyal medya üzerinden paylaşmaktaydı. Şimdi ise tüm aile bireyleri bir araya gelemeyeceğinden sosyal medya platformlarında eski bayramlarda çekilen pozları #throwback #neredeoeskibayramlar hashtagleri ile göreceğiz gibi görünüyor” diye konuştu.