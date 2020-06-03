Bu yıl erken görülen KKKA vakalarına karşı uzmanından uyarı

EKBER TÜRKOĞLU - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Zafer Parlak, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'nin (KKKA) bazı hastalarda ölümcül olabildiğini belirterek, "Normalde vakalar mayısın ortalarında görülmeye başlarken, bu yıl nisanın sonlarında başladı. Geçmiş 2-3 yıla göre vaka sayısında da bir miktar artış var." dedi.

Üniversitenin Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine, nisanın sonlarından itibaren KKKA hastalığı şüphesiyle 44 kişi başvurdu. Bunlardan bazıları ayakta tedavi edilip evine gönderilirken, çoğunluğu ise yatarak tedavi gördü.

Parlak, AA muhabirine, KKKA'nın keneler tarafından taşınan virüs nedeniyle oluşan bir hastalık olduğunu söyledi.

Kenenin insanı ısırmasının ardından 3 ila 9 günde KKKA hastalığının ortaya çıktığını anlatan Parlak "KKKA, bazı hastalarda ölümcül olabilmektedir. Bu nedenle ihmal edilecek tarafı yoktur. KKKA hastalığına karşı son zamanlarda vatandaşlarımızda ne yazık ki bir duyarsızlık oluşmuş durumda. Bu konuda çok dikkatli olunmalı." diye konuştu.