YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tokat
  4. Bu yıl erken görülen KKKA vakalarına karşı uzmanından uyarı

Bu yıl erken görülen KKKA vakalarına karşı uzmanından uyarı

TOKAT HABERLERİ  | 03.06.2020 11:43 | Son Güncelleme

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Zafer Parlak: - "KKKA, bazı hastalarda ölümcül olabilmektedir. Bu nedenle ihmal edilecek tarafı yoktur. KKKA hastalığına karşı son zamanlarda vatandaşlarımızda ne yazık ki bir duyarsızlık oluşmuş durumda" - "Normalde vakalar mayısın ortalarında görülmeye başlarken, bu yıl nisanın sonlarında başladı. Geçmiş 2-3 yıla göre vaka sayısında da bir miktar artış var"

EKBER TÜRKOĞLU - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Zafer Parlak, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'nin (KKKA) bazı hastalarda ölümcül olabildiğini belirterek, "Normalde vakalar mayısın ortalarında görülmeye başlarken, bu yıl nisanın sonlarında başladı. Geçmiş 2-3 yıla göre vaka sayısında da bir miktar artış var." dedi.

Üniversitenin Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine, nisanın sonlarından itibaren KKKA hastalığı şüphesiyle 44 kişi başvurdu. Bunlardan bazıları ayakta tedavi edilip evine gönderilirken, çoğunluğu ise yatarak tedavi gördü.

Parlak, AA muhabirine, KKKA'nın keneler tarafından taşınan virüs nedeniyle oluşan bir hastalık olduğunu söyledi.

Kenenin insanı ısırmasının ardından 3 ila 9 günde KKKA hastalığının ortaya çıktığını anlatan Parlak "KKKA, bazı hastalarda ölümcül olabilmektedir. Bu nedenle ihmal edilecek tarafı yoktur. KKKA hastalığına karşı son zamanlarda vatandaşlarımızda ne yazık ki bir duyarsızlık oluşmuş durumda. Bu konuda çok dikkatli olunmalı." diye konuştu.

Bu yıl KKKA hastalığının önceki senelere göre erken başladığını dile getiren Parlak, şöyle devam etti:

"Normalde vakalar mayısın ortalarında görülmeye başlarken, bu yıl nisanın sonlarında başladı. Geçmiş 2-3 yıla göre vaka sayısında da bir miktar artış var. Hastanemizde
bu yıl 30'un üzerinde hastamız yatarak tedavi gördü. Halen klinikte yatmakta olan 11 hastamız var. Durumu çok ağır seyreden bir hastamız yoğun bakım ünitesinde vefat etti. KKKA'da genel olarak belirlenen ölüm oranı yüzde 5 civarında. Hastanemizde ise bu oran yüzde 1,5 civarında."

Tokat'ta geçen yıl da 2 hastanın KKKA'dan hayatını kaybettiğini belirten Parlak, "KKKA hastalığında en önemli nokta korunmak. Bu yıl gelen vakalar, kırsal kesimde çiftçilik ve hayvancılık işlerinde çalışan hastalar. KKKA'dan korunmak için tarlada çalışmaya çıkan vatandaşlarımız açık renkli kıyafetler giysin, kenenin içeri sızabileceği kıyafetleri tercih etmesin. Çoraplarını da pantolonlarının üzerine geçirsinler, mümkünse çizme giysinler." ifadelerini kullandı.

Parlak, KKKA'nın genellikle ağustos ile eylül başlarında etkisini yitirdiğini kaydetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Demet Akalın ilgi alanım değil''Demet Akalın ilgi alanım değil'
PARTNER Kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif: Ya benimle ol ya da... Kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif: Ya benimle ol ya da...

En Çok Okunan Yerel Haberler

Lokanta Nevnihal ve Çengelköy Börekçisi, kapılarını maksimum hijyenle açtı

Lokanta Nevnihal ve Çengelköy Börekçisi, kapılarını maksimum hijyenle açtı

Amansız hastalığa yenilen polis memuruna son görev

Amansız hastalığa yenilen polis memuruna son görev

İYİ Parti Genel Merkezinden Başkan Kaya’ya destek ziyareti

İYİ Parti Genel Merkezinden Başkan Kaya’ya destek ziyareti

Hemşire hayata tutunmak için ’karaciğer nakli’ bekliyor

Hemşire hayata tutunmak için ’karaciğer nakli’ bekliyor

LGS’de kullanılmak üzere maske diktiler

LGS’de kullanılmak üzere maske diktiler

KOMÜT Başkanı Adem Bulut: "Ev almak için bu imkanlar mutlaka değerlendirilmeli"

KOMÜT Başkanı Adem Bulut: "Ev almak için bu imkanlar mutlaka değerlendirilmeli"

Tokat Namaz Vakitleri 3 Haziran Çarşamba

İmsak
03:04
Sabah
04:58
Öğle
12:37
İkindi
16:34
Akşam
20:06
Yatsı
21:51

Tokat Nöbetçi Eczaneler 3 Haziran Çarşamba

Açıkkapı Eczanesi
Merkez
Sevilay Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Erbaa
Tuğlu Eczanesi
Niksar
Fırat Eczanesi
Turhal
Sinan Eczanesi
Zile
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Hakkari'de şehit olan Uzman Çavuş Uğur Bora'nın ailesine şehadet haberi verildi

Hakkari'de şehit olan Uzman Çavuş Uğur Bora'nın ailesine şehadet haberi verildi

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Kuveyt'ten getirilen vatandaşlara Bakan Kasapoğlu'ndan hediye

Kuveyt'ten getirilen vatandaşlara Bakan Kasapoğlu'ndan hediye

Öğrenciler için sanal sınıf oluşturuldu

Öğrenciler için sanal sınıf oluşturuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.