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Buca Belediyesi 17 bin kediye kucak açtı

17.02.2021 10:25 | Son Güncelleme:
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Buca Belediyesine bağlı Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, 22 aylık süreçte toplam 17 bin kediye kucak açarken, 550 kediyi sıcak bir yuvaya kavuşturdu.Buca Belediyesi, 17 Şubat Dünya Kediler Günü’nde kentte tedavi edilen ve sıcak bir yuvaya kavuşan kedilerle ilgili bilgiler verdi.

Buca Belediyesine bağlı Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, 22 aylık süreçte toplam 17 bin kediye kucak açarken, 550 kediyi sıcak bir yuvaya kavuşturdu.
Buca Belediyesi, 17 Şubat Dünya Kediler Günü’nde kentte tedavi edilen ve sıcak bir yuvaya kavuşan kedilerle ilgili bilgiler verdi. Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç’ın göreve başladığı günden bugüne, Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi Buca’daki binlerce kediye kucak açtı. Ekipler, ilçe genelinde yürütmüş olduğu çalışmalar sayesinde, toplam 7 bin 625 kediyi sokaktan alarak merkezde tedavi etti. Bucalı hayvanseverlerin merkeze ulaşması sonucunda, toplam 8 bin 71 kediye poliklinik hizmeti verilirken, bin 344 kedinin ise sağlıklı bir şekilde kısırlaştırma işlemi gerçekleştirildi. Böylelikle merkez 22 aylık süreçte, toplam 17 bin 40 kediye kucak açtı.
Son teknolojiyle donatılan merkezde tedavisi yapılan kediler, merkezde yer alan Engelli Kedi Evi’nde sahiplendirilmek üzere misafir edildi. Bu süreçte toplamda 550 kedi de sıcak bir yuvaya kavuşturuldu. Öte yandan merkezde görevli ekipler, Buca’nın belirlenen ihtiyaç noktalarına yerleştirdiği kedi evleri ve beslenme odaklarıyla can dostları yazın susuz, kışın yuvasız bırakmadı.

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