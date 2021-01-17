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Buca Belediyesi, soğuk havalarda minik dostlarını unutmadı

17.01.2021 10:23 | Son Güncelleme:
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Buca Belediyesi, hafta sonu soğuk hava ve kar yağışının etkisi altında kalan sokak hayvanlarını unutmadı.

Buca Belediyesi, hafta sonu soğuk hava ve kar yağışının etkisi altında kalan sokak hayvanlarını unutmadı. Veterinerlik işlerine bağlı ekipler, kırsal kesimler başta olmak üzere kar yağışının etkinde olan mahallelerde mama desteğinde bulundu.
Sokak hayvanlarının yaşam haklarını korumak için mücadelesini yaz kış demeden sürdüren Buca Belediyesi, hava sıcaklıklarının eksi derecelere düştüğü bugünlerde mama desteğine hız kattı. Önceki gün başlayan ve Buca’nın yüksek kesimlerini etkisi altına alan kar yağışları nedeniyle Buca Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekipleri can dostlar için harekete geçti. Yuva sahibi olan, olmayan ve soğuk havanın zor şartlarına maruz kalan minik dostlara mama tedariki yapıldı. Ekipler, soğuk ve kar yağışlı havaya rağmen sokağa çıkma yasağında Buca’nın kırsal kesimleri başta olmak üzere yüksek kesimlerindeki mahallelerde yer alan beslenme odaklarına mamaları ulaştırdı.

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