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Buca Belediyesi sporda başarılara doymuyor

İZMİR HABERLERİ  | 03.06.2020 10:32 | Son Güncelleme

Sporu Buca’da yaşayan her yaş gurubu için ulaşılabilir kılma hedefiyle çalışan Buca Belediyesi, çabalarının meyvesini ulusal ve uluslararası arenada elde ettiği başarılarla topluyor.

Sporu Buca’da yaşayan her yaş gurubu için ulaşılabilir kılma hedefiyle çalışan Buca Belediyesi, çabalarının meyvesini ulusal ve uluslararası arenada elde ettiği başarılarla topluyor. Genç ve çocukları sokağın olumsuzluklarında uzaklaştırarak, kenti birbirinden farklı branşlarda spor dallarıyla buluşturan belediye, ilçeyi spor kenti yapmak için yoğun mesai harcıyor.
Kentteki gençlerin sağlıklı gelişimi için sportif yatırımlara hız veren Buca Belediyesinin göğsü sporcularının başarılarıyla kabardı. Kurulduğu günden bugüne adeta sporcu fabrikası gibi çalışan Buca Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, geride kalan bir yıllık dönemde hem yenilendi, hem de yeni sporcularla alt yapısını güçlendirdi.

Yenilenen tesislerde yeni spor branşları
Yıl boyunca yarı olimpik yüzme havuzu, tenis kulübü, halı sahalarıyla hizmet veren kulüp, yenilenen Buca Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzuna boks salonu, Tenis Kulübüne ise pilates salonu ekledi. Kulüp, yıl boyunca spor yelpazesini genişleterek yüzmeden futbola, jimnastikten tenise, taekwondodan fitness ve grup derslerine kadar birçok alanda sporu ve sporcuyu destekledi.

Futbol şampiyonlukla başladı
Son bir yıllık dönemde başarılarına başarı ekleyen sporcular madalya ve derecelerle Bucalıların gurur kaynağı oldu. Buca Belediyesinin en başarılı branşlarda ilk sırayı futbol aldı. Buca Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünün A Futbol Takımı, İzmir 1. Amatör Lig’de şampiyon olarak Süper Amatör Lig’e yükseldi. 20 yaş altı genç futbol takımları ise Türkiye şampiyonasında İzmir’i temsil etme başarısı gösterdi.

Uluslararası teakwondo turnuvasında bronz madalya
Buca Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünün taekwondo takımı ise yurt içi ve yurt dışı şampiyonalarında madalyaya doymadı. Kulübün sporcusu Toprakcan Turgut, Türkiye’de düzenlenen Uluslararası Turkish Open Teakwondo Turnuvası’nda "Yıldızlar" kategorisinde 3’üncü olarak bronz madalyayı Buca’ya getirdi. Türkiye’de düzenlenen turnuvalarda ise iki sporcu kendi yaş kategorisinde birincilik ve ikincilik elde etti.

Türkiye’de Buca rüzgarı
Bu yılın en başarılı branşlarından bir tanesi de boks oldu. Yıl içinde Bucalı boksör Serkan Sever gruplar arası Türkiye şampiyonu, Batuhan Türker alt minikler Türkiye şampiyonu, Demirhan Atıcı U22 Türkiye şampiyonu olurken, çok sayıda sporcu Türkiye derecesi elde etti. Boksun yanı sıra yüzmede ise iller arası müsabakalarında 8 Bucalı yüzücü barajı geçip Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

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