Buca Belediyesi sporda başarılara doymuyor

Sporu Buca’da yaşayan her yaş gurubu için ulaşılabilir kılma hedefiyle çalışan Buca Belediyesi, çabalarının meyvesini ulusal ve uluslararası arenada elde ettiği başarılarla topluyor. Genç ve çocukları sokağın olumsuzluklarında uzaklaştırarak, kenti birbirinden farklı branşlarda spor dallarıyla buluşturan belediye, ilçeyi spor kenti yapmak için yoğun mesai harcıyor.

Kentteki gençlerin sağlıklı gelişimi için sportif yatırımlara hız veren Buca Belediyesinin göğsü sporcularının başarılarıyla kabardı. Kurulduğu günden bugüne adeta sporcu fabrikası gibi çalışan Buca Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, geride kalan bir yıllık dönemde hem yenilendi, hem de yeni sporcularla alt yapısını güçlendirdi.

Yenilenen tesislerde yeni spor branşları

Yıl boyunca yarı olimpik yüzme havuzu, tenis kulübü, halı sahalarıyla hizmet veren kulüp, yenilenen Buca Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzuna boks salonu, Tenis Kulübüne ise pilates salonu ekledi. Kulüp, yıl boyunca spor yelpazesini genişleterek yüzmeden futbola, jimnastikten tenise, taekwondodan fitness ve grup derslerine kadar birçok alanda sporu ve sporcuyu destekledi.