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Buca Belediyesinden Covid 19’a karşı 5 bin aileye temizlik paketi

İZMİR HABERLERİ  | 14.09.2020 10:04 | Son Güncelleme

Buca Belediyesi, Koronavirüs sürecinde evlerdeki hijyen koşullarının sağlanmasına destek olabilmek için 5 bin aileye temizlik paketi dağıttı.

Buca Belediyesi, Koronavirüs sürecinde evlerdeki hijyen koşullarının sağlanmasına destek olabilmek için 5 bin aileye temizlik paketi dağıttı. Aile bütçelerine nefes aldıran paketlerde çamaşır suyundan el sabununa kadar çok sayıda hijyen malzemesi yer aldı.
Türkiye’de her geçen gün artan koronavirüs (Covid-19) vakalarına karşı maske, mesafe ve hijyenin sağlanması için çalışan Buca Belediyesi, temizlik paketleri oluşturarak vatandaşlara ulaştırdı.
Buca Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından titizlikle yürütülen çalışma kapsamında, vatandaşların evlerindeki hijyen şartlarını koruyabilmesi için temizlik paketleri hazırlandı. Paketlerde, özellikle pandemi sürecinde piyasa fiyatlarında önemli artış gözlenen el sabunu, çamaşır suyu, çamaşır ve bulaşık deterjanları gibi çok sayıda temizlik ürünleri yer aldı.
Hazırlanan paketler, birimlerce ihtiyaç sahibi aileler başta olmak üzere Bucalı ailelere dağıtıldı. Ailelerin bütçelerine destek olacak toplamda 5 bin adet temizlik paketinin dağıtımı gerçekleştirildi.

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