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Buca Belediyesinden engelli mültecilere pandemi desteği

İZMİR HABERLERİ  | 08.01.2021 10:22 | Son Güncelleme

İzmir’de Buca Belediyesi, Avustralya Büyükelçiliği Doğrudan Yardım Programı ile kent genelindeki engelli mülteciler üzerinde pandemi etkisini azaltmak için proje başlattı.

İzmir’de Buca Belediyesi, Avustralya Büyükelçiliği Doğrudan Yardım Programı ile kent genelindeki engelli mülteciler üzerinde pandemi etkisini azaltmak için proje başlattı. Proje kapsamında, temmuz ayına kadar ilçede belirlenen 50 engelli mülteciye Türkçe dil öğreniminden sosyal etkinliklere kadar birçok konuda psikolojik ve sosyal destek sağlanacak.
Buca Belediyesi, engelli mülteciler için önemli bir proje başlattı. Buca Belediyesi, Avustralya Büyükelçiliği Doğrudan Yardım Programı tarafından finanse edilen Buca Engelli Mültecilerinde Pandemi Etkilerini Azaltma projesiyle, temmuz ayına kadar ilçede yaşayan engelli mültecilerde korona virüsü süreci etkilerini azaltmaya ve sosyal uyum kapasitelerini güçlendirmeye yönelik çalışma gerçekleştirilecek.
Proje kapsamında, eğitim almaya uygun 50 engelli mülteciye online Türkçe eğitimi verilecek. Bu eğitim için gerekli teknolojik destek sağlanarak mültecilerin önündeki dil engeli aşılacak. Bu eğitimlerin yanı sıra engelli bireylere ve ebeveynlerine online psiko-sosyo destek programı uygulanacak. Buca Belediyesi Mülteci Masası tarafından yürütülen çalışma kapsamında, mültecilerin pandemi sürecindeki ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için hijyen paketleri de dağıtılacak. Ayrıca, pandeminin etkisini azaltabilmek için film gösterimi ile engelli ritim grubu gösterisi gibi sosyal etkinlikler gerçekleştirilecek. Çocuk Koruma Kuralları çerçevesinde yürütülecek proje, yoksulluğun azaltılması ve sürdürülebilir kalkınmaya ulaşma hedefine de katkıda bulunacak.

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