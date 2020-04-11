Buca Belediyesinden geceden sabaha ekmek mesaisi

İçişleri Bakanlığı tarafından iki gün boyunca ilan edilen sokağa çıkma yasağında Buca Belediyesi, ihtiyaç sahibi bölgelerde ilk etapta 40 bini aşkın ekmek dağıtımı gerçekleştirdi. Geceden sabaha kadar hızla organize olan ekipler, günün ilk ışıklarında vatandaşın kapısında ekmeği hazır etti. Hemşehrilere paniğe kapılmamalarını söyleyen Başkan Kılıç, “Böyle gelişmelerde her şeyden önce vatandaşlarımızın içi rahat olsun. Bu süreci birlikte atlatacağız" dedi.

Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında, İçişleri Bakanlığı tarafından hafta sonu için ilan edilen iki günlük sokağa çıkma yasağında Buca Belediyesi, birimlerini temel ihtiyaçların karşılanması için seferber etti. Yasağın açıklanması üzerine mutfağın en temel ihtiyacı ekmek almak için fırınlara akın eden ama ekmek temin edemeyen, fırınlara uzak olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere Destek İşleri Müdürlüğü harekete geçti.

İhtiyaç sahiplerine 40 bini aşkın ekmek

Buca’daki ihtiyaç sahibi aileler için gerçekleştirilen çalışma için ekipler, gece yasağın ilk saatlerinde organize olarak günün ilk ışıklarında dağıtıma çıktı. Yapılan planlama doğrultusunda ilk olarak ihtiyaç sahibi bölgelerde gerçekleştirilen dağıtımda, ilk etapta 40 bin adet ekmeğin ücretsiz dağıtımı gerçekleştirilirken, bu rakamın ihtiyaca paralel artacağı belirtildi. Sabah erken saatte ekipleri kapısında gören vatandaşlar ise personele teşekkür etti.