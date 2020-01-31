YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Buca Belediyesinden hemşehrilerine çağrı: “Senin için var”

Buca Belediyesinden hemşehrilerine çağrı: “Senin için var”

İZMİR HABERLERİ  | 31.01.2020 12:28 | Son Güncelleme

Buca Belediyesi, Türkiye’ye örnek olan merkezlerindeki hizmetleri, Bucalıların daha verimli ve etkili kullanması için “Senin için var” sloganıyla çağrı yaptı.Buca Belediyesi, Bucalıların merkezlerden daha verimli bir şekilde yararlanabilmeleri için “Senin için var” sloganıyla tanıtım kampanyası başlattı.

Buca Belediyesi, Türkiye’ye örnek olan merkezlerindeki hizmetleri, Bucalıların daha verimli ve etkili kullanması için “Senin için var” sloganıyla çağrı yaptı.
Buca Belediyesi, Bucalıların merkezlerden daha verimli bir şekilde yararlanabilmeleri için “Senin için var” sloganıyla tanıtım kampanyası başlattı. Bucalıların kültür sanat, hukuk ve eğitim hizmetlerinden daha verimli ve etkin bir şekilde yararlanmasını hedefleyen kampanya kapsamında, Özgecan Aslan Kadın Danışma Merkezi, Pırlanta Merkezleri, semt evleri, gençlik merkezleri, eğitim ve etüt merkezleri başta olmak üzere özellikle hemşehrilerin ücretsiz olarak faydalanabilecekleri tüm merkezlere çağrı yapıldı.
Daha çok katılım için A’dan Z’ye tanıtım kampanyası
Buca’nın dört bir yanında billboard ve afiş çalışmalarının yanı sıra sosyal medya, video ve haberlerle gerçekleştirilen tanıtım kampanyası için “Senin için var” sloganı belirlendi. Kültür sanattan hobiye, meslek kurslarından bakım hizmetine, sosyal ve psikolojik destek hizmetinden eğitime kadar birçok alanda 7’den 70’e tüm hemşehrilerin ücretsiz faydalanabilecekleri hizmetler, “Senin için var” sloganıyla özdeşleştirilerek çalışmalarda hazırlandı.
“Dertlere derman olmak sorumluluğumuzdur”
Merkezlerden genç, yaşlı çocuk demeden herkesin faydalanabilmesi için çağrı yapan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, “Bir kentte çocuklar ve kadınlar mutluysa, o kent geleceğe umutla bakabilir. Bizim görevimiz ve sorumluluğumuz, herkese ihtiyaç duyduğu desteği sunabilmek ve herkesin derdine derman olabilmektir. Genç, yaşlı, çocuk demeden tüm hemşehrilerimizi merkezlerimizden daha çok faydalanmaya davet ediyorum. Bütün vatandaşlarımız aradığı dayanışmayı, desteği merkezlerimizdeki uzmanlarda bulması mümkün. Biz, Buca Belediyesi olarak sizin için varız” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybettiOrgan nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Zonguldak'ta maden ocağında göçük

Zonguldak'ta maden ocağında göçük

Sebahat Konya son yolculuğuna uğurlandı

Sebahat Konya son yolculuğuna uğurlandı

Diyarbakır’da Yeşilçam Ajansı kuruldu

Diyarbakır’da Yeşilçam Ajansı kuruldu

Diyarbakır’da Yeşilçam Ajansı kuruldu

Diyarbakır’da Yeşilçam Ajansı kuruldu

Kılıçdaroğlu'ndan Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekiline tepki:

Kılıçdaroğlu'ndan Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekiline tepki:

Sağlıklı yaşam ve kültür bu parkta buluşacak

Sağlıklı yaşam ve kültür bu parkta buluşacak

İzmir Namaz Vakitleri 31 Ocak Cuma

İmsak
06:47
Sabah
08:11
Öğle
13:30
İkindi
16:14
Akşam
18:38
Yatsı
19:57

İzmir Nöbetçi Eczaneler31 Ocak Cuma

Deva Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Akarsu Eczanesi
Balcova
Büyük Halk Eczanesi
Balcova
Umut Eczanesi
Bayindir
Barış Şahin Eczanesi
Bayrakli
Kafkas Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Başkan Yetişkin, CHP Lideri ile buluştu

Başkan Yetişkin, CHP Lideri ile buluştu

Karaburun sokakları nergis koktu

Karaburun sokakları nergis koktu

Türkiye bu cinayetleri konuşuyor! İlk ifadesi ortaya çıktı

Türkiye bu cinayetleri konuşuyor! İlk ifadesi ortaya çıktı

İzmir'deki peş peşe cinayetlerle ilgili yeni gelişme

İzmir'deki peş peşe cinayetlerle ilgili yeni gelişme

Aile Görünümlü Çete Operasyonu: 16 Gözaltı

Aile Görünümlü Çete Operasyonu: 16 Gözaltı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.