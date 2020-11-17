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Buca Belediyesinden korona virüsü görülen apartmanlara dezenfekte

İZMİR HABERLERİ  | 17.11.2020 11:58 | Son Güncelleme

İzmir’in Buca ilçesinde, vaka görülen apartmanları vatandaşların talebi doğrultusunda ilaçlayan belediye ekipleri, pandemi başından bu tarafa kentteki 8 bin 247 apartmana müdahale etti.Türkiye genelinde giderek artan korona virüsü rakamlarına karşı kent genelinde önlemleri sıklaştıran Buca Belediyesi, apartmanlarda dezenfeksiyon işlemlerini hızla sürdürüyor.

İzmir’in Buca ilçesinde, vaka görülen apartmanları vatandaşların talebi doğrultusunda ilaçlayan belediye ekipleri, pandemi başından bu tarafa kentteki 8 bin 247 apartmana müdahale etti.
Türkiye genelinde giderek artan korona virüsü rakamlarına karşı kent genelinde önlemleri sıklaştıran Buca Belediyesi, apartmanlarda dezenfeksiyon işlemlerini hızla sürdürüyor. İlçedeki vaka artışını önlemek için yürütülen çalışma kapsamında Buca Belediyesi Destek Hizmetleri ekipleri, vatandaşların talepleri doğrultusunda korona virüsü vakası tespit edilen apartmanlarda ilaçlama çalışmaları yapıyor.
Apartmanlarında Covid 19 testi pozitif çıkan vakalar sonrasında belediyeye yazılı olarak başvuruda bulunan vatandaşların adreslerine giden ekipler, genel kullanım alanlarını baştan aşağı dezenfekte ediyor. Özel giysili dezenfeksiyon ekipleri, kapı girişlerinden merdivenlere, asansörlerden çocuk oyun alanlarına kadar tüm ortak kullanım alanlarını ücretsiz olarak detaylı bir şekilde ilaçlayarak virüsten arındırıyor.
Vaka artışlarıyla birlikte son bir haftada 164 apartmana müdahale eden ekipler, pandemi sürecinin başından bu yana Buca genelinde toplam 8 bin 247 apartmanı dezenfekte ettiğini bildirdi.

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