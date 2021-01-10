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Buca Belediyesinden Yıldızlar ormanı açıklaması

10.01.2021 13:59 | Son Güncelleme:
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Buca Belediyesi, Yıldızlar Mahallesindeki kimliği belirsiz kişiler tarafından moloz ve hafriyat tepesine dönüştürülen ormanlık alanda yürütülen çalışmalar hakkında duyuru yaptı.

Buca Belediyesi, Yıldızlar Mahallesindeki kimliği belirsiz kişiler tarafından moloz ve hafriyat tepesine dönüştürülen ormanlık alanda yürütülen çalışmalar hakkında duyuru yaptı. Duyuruda, moloz kaldırma çalışmalarına ormanlık alanda devam edildiği, bazı bölümlerdeki çalışmalara ise olumsuz hava, balçık zeminin elverişsizliği ve bölgedeki ekili arazilere zarar gelmemesi nedeniyle ara verildiği ifade edildi.
Buca’nın Yıldızlar Mahallesinde yer alan ormanlık alanın kimliği belirsiz kişiler tarafından moloz ve hafriyat döküm alanına dönüşmesi üzerine vatandaşların sesine kulak veren Buca Belediyesinden süreçle ilgili açıklama geldi. Önceki gün, inşaat ve evsel atıklar yüzünden moloz tepesine dönüşen alana çıkarma yapan belediye ekipleri, ormanlık alanı yeniden yeşil haline kavuşturabilmek için çalışmalar başlatmıştı. Yürütülen çalışmalar hakkında Buca Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yaptı.

“Tarıma zarar verilmemesi için önlem alındı”
Buca Belediyesi yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Dün (9 Ocak 2020 Cumartesi) Yıldızlar Mahallemizdeki ormanlık alana kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçak yollarla moloz döküldüğü ihbarı alınınca, alana çıkarma yapan ekiplerimiz moloz kaldırma çalışmalarına başlamıştır. Gelinen süreçte, ekiplerimizin orman içerisinde çalışmaları sürerken, yamaçlık alanda kontrollü yürütülen çalışmaların ise o noktanın yağışlardan dolayı zeminin balçık haline gelip çalışmaya geçit vermemesi nedeniyle riskler değerlendirilmiştir. Ayrıca Mahalle Muhtarımız İsmet Dirbisoğlu’ndan gelen talep de göz önüne alınarak bu noktaya çok yakın bölgede geçimini tarımla sağlayan vatandaşlarımızın ekili ürünlerinin zarar görmesini engellemek için söz konusu yamaç alandaki çalışmalarımıza, olumsuz hava-zemin ve çalışma koşulları düzelinceye kadar ara verilmiştir. Tüm vatandaşlarımızdan bu konuda duyarlı olmalarını, ormanlık alanlarda vicdansızlar tarafından çevre ve doğamıza kasteden kaçak moloz dökümünün yapıldığının görülmesi anında verdiğimiz mücadeleye destek olmalarını ve belediyemizin 0232 439 10 10 numaralı telefonu ile birlikte 156 Jandarma İmdat ve İhbar Hattı’na ihbarda bulunmalarını önemle rica ediyoruz.”

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